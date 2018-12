Ortega: “Lo disfruté y ojalá pueda ganar muchos más”

Ortega brindó sus perspectivas a futuro y en diálogo con El Quilmeño sostuvo: “Físicamente estoy muy bien y por ahora voy a seguir en Quilmes, no hay nada concreto. Tampoco hay algo oficial de Racing para llevarme, entonces mi cabeza por ahora está puesta en mi club, quisiera debutar y tener un gran año”.

Si bien reconoce que fue un año con altibajos, Ortega valoró sus momentos en la Selección y agregó: “Tuve la suerte de poder ser convocado nuevamente y fue algo único, viví grandes experiencias ahí y aprendí muchas cosas. Realmente crecí como jugador, porque la Selección te obliga a estar siempre en un nivel alto y a competir contra los mejores de otros países. Evolucionás como persona y te rodeás en un ambiente muy lindo y competitivo”.

Respecto de la distinción de Alumni, destacó: “Es algo muy lindo, lo disfruté y ojalá pueda ganar muchos más”.

Ortega fue más profundo y remarcó que por ahora no tuvo la oportunidad de charlar con Lemos, y manifestó que este año le hubiese gustado haber debutado o “ir al banco en algún partido”.

Sus participaciones en la Sub 20 le han retribuido en solapadas consultas sobre su situación contractual y no son pocos los entrenadores que buscarían sumarlo en caso de que Quilmes no le dé la proyección adecuada.

Lejos de darse por vencido, el joven de 19 años que desde hace una década está en el Cervecero dio cuenta de aquello que lo motiva a seguir: “Me quedan muchos sueños por cumplir, porque me faltan muchos años todavía”.