Pacquiao, lejos del retiro, ante Broner, en Las Vegas

“Esta es mi primera pelea con 40 años y la verdad que mi cuerpo no ha resentido para nada el campamento. Voy pelea a pelea, pero luego de Broner, podemos hablar de otros rivales. Yo amo al boxeo y por ello me siento muy feliz en la previo a este combate”, dijo el PacMan (60-7-2), que defiende ante Broner (33-3-1) el título welter de la AMB que le arrebató a Lucas Matthysse en julio del año pasado en Malasia, en lo que será su primer combate en Estados Unidos desde 2016.

“En mi última pelea gané por KO y eso quiere decir que mantengo el poder en mis puños que me hizo vencer a grandes boxeadores. Claro, no me confío de Broner, quien es un rival muy complicado y fuerte”, sostuvo Pacquiao, quien nuevamente tendrá en su esquina al veterano entrenador Freddy Roach, con quien tuvo diferencias el año pasado luego de que éste le recomendara colgar los guantes.

Su rival fue llamado en sus inicios como el nuevo rostro del boxeo afroamericano, sin embargo, derrotas clave ante Marcos Maidana y el estadounidense Shawn Porter frenaron su ascenso.