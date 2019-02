Palito: nuevas versiones de sus gemas del pasado

Con un pie en la etapa en la que recorría clubes de Capital, Gran Buenos Aires y Mendoza bajo los seudónimos de Tony Varano o Nery Nelson en la consagración con el Club del Clan, Ortega regresa con versiones actuales de gemas del pasado.

De esa manera versiona The Wanderer, que popularizara Dion DiMucci, Runaway de Del Shannon, Oh Carol de Neil Sedaka, Diana y Pon tu cabeza en mi hombro de Paul Anka, Stand by me de Ben E. King.

Como agregados, Palito incluye un dueto con Leo Dan en la canción Celia, una nueva composición Por los Recuerdos y su versión de La casa del sol naciente de Eric Burdon & The Animals, donde lo acompañan Charly Garcia, David Lebón, Pedro Aznar, Moris y Fernando Samalea y que se incluyó en la banda de sonido de la película El Ángel de su hijo Luis Ortega:

- ¿De los clásicos que están en este disco de los años 60 y 70 cuales cantabas en tus inicios en Tucumán y en Mendoza?

- Ya cantaba Tu cabeza en mi hombro, cantaba una canción que habían grabado Los Cinco Latinos que se llamaba Tu eres mi destino que también es de Paul Anka, cantaba Fugitiva de Del Shannon... Hay una cosa: la gente más joven en nuestro país no conoce bien la historia. Cuando nosotros empezamos a cantar en los años 60 no se cantaba en español. Todos los éxitos musicales de esa época eran en inglés. Entonces cantar en español era una cosa bastante... un pecado.

Hubo un cantante que tenía muy buena voz, lamentablemente fue bastante fugaz su carrera, que era Billy Cafaro que cantando melódico era muy bueno, hasta que grabó Pity Pity, que también era de Paul Anka, y a principios de los 60 fue un gran éxito. De ahí no hubo más cantantes, especialmente en nuestro país, que cantaran en español y tuvieran repercusión popular. Si los precursores del rock en castellano fueron los Teen Tops que eran mexicanos con Enrique Guzmán a la cabeza, comenzaron a traducir los éxitos del rock de los 50 como La Plaga y Popotitos.

Soy amigo de Quique Guzmán, él luego cantó varias canciones mías. Pero en Argentina no hubo nada hasta que se produjo el movimiento del Club del Clan y ahí empezamos un grupo importante y la gente tenía la oportunidad de enamorarse de uno o de otro.

Curiosamente yo no sé si el productor se propuso verdaderamente mostrar a un representante de la generación del rock & roll de ese momento con un chico rubio que movía el jolito y que era muy atractivo, que era Johnny Tedesco.