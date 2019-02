Panarotti se quedó con la victoria en La Plata

Panarotti dominó en las 18 intensas vueltas después de una interesante maniobra con el propio Nefa, a quien le ganó la posición en el curvón y, tras un breve roce, el de Bernal avanzó y trató de cuidar el uno, escoltado por el Chevrolet del rionegrino y por Torino el pinamarense Hernán Palazzo, actual segundo en el certamen.

El podio, definido por Panarotti, Nefa y Palazzo volvió a tener protagonistas multimarca, lo cual le dio cierta emoción a una final en la que estuvieron 27 autos en la grilla, un poco más que en el debut en Concepción.

El corredor de 28 años habló con Campeones después de la competencia y dio los pormenores de su victoria: “Da una tranquilidad enorme ganar en la segunda fecha, te deja el resto del año con la premisa de sumar y nuestro auto es sumador. Nos jugamos al máximo con Dani Nefa, porque el que va adelante no tenía tantas presiones e inclusive menos calor”.

Panarotti expresó que durante un momento dudó de un percance con el Dodge y su equipo lo tranquilizó, entonces destacó: “Sentí un ruidito raro que me llamó la atención y era el escape que se había rajado un poquito y que ya ocurrió anteriormente en la serie. Seguí tranquilo y regulando por si había algun relanzamiento. Después cuando agarré la punta me aboqué a no calentar de más las gomas y mantener la calma. Sabía que tenía auto, un autazo, diría, que además venía muy cuidado. No se perdió rendimiento en ningún momento”.