Panelistas de Moria contra un abogado

Gran escándalo se desató en el programa Incorrectas que conduce Moria Casán cuando dos panelistas, Nora Cárpena y Agustina Kämpfer, se fueron en medio de la entrevista al abogado antifeminista Francisco Oneto y quien tilda esa movida como “autoritaria”. Pero resulta que él no dejó que las panelistas preguntaran porque no era lo que se había pactado con la producción. El abogado en cuestión hizo su defensa en el ciclo en medio de un gran revuelo “yo vine a una entrevista mano a mano. No es miedo, y ante todo yo soy un profesional, yo trabajo de abogado, quedé en esta posición por unas declaraciones que hice”.