Para Baradel, el acuerdo “tiene que ser integral”

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, aseguró ayer que para alcanzar un acuerdo con el Poder Ejecutivo, el gobierno de María Eugenia Vidal “debe reconocer la pérdida de poder adquisitivo de 2018 y garantizar escuelas seguras” en la provincia. “Son dos cuestiones que nos tuvieron en conflicto todo el año pasado. El gobierno tiene que poner un fin a este conflicto reconociendo las demandas justas, valederas y legítimas de los trabajadores”, afirmó. El dirigente sostuvo que la oferta salarial formulada por Vidal para 2019, “en términos generales es lo que reclamamos nosotros porque aceptan la cláusula de actualización automática por inflación”. No obstante, resaltó que “el acuerdo tiene que ser integral: si no aceptan revisar lo que se perdió en 2018, no hay acuerdo. La provincia está incumpliendo con prácticamente el 90% de los convenios firmados con los municipios y consejos escolares relacionados a la infraestructura escolar”.