Para Martínez, “la figura es el equipo” en el Halcón

El central oriundo de Gualeguay, Entre Ríos, disfruta de un gran presente sin marearse en la vorágine del éxito, así que destacó, en diálogo con Defensa Para la Victoria (FM Ayres): “La figura es el equipo, todos los que juegan, los que apoyan desde afuera. Es increíble la humildad que tiene el conjunto, esa es nuestra fuerza”.

Martínez hizo hincapié en el perfil bajo que cultiva el entrenador y cuál es la filosofía de juego que sostendrán hasta el final: “Hay mucha solidaridad y a la hora de recuperar la pelota siempre somos 4 o 5 los que la vamos a buscar, entre todos nos ayudamos, es una cosa increíble, porque pasa tanto en los entrenamientos como en los partidos. La idea es ser solidarios siempre y eso hay que aprovecharlo y disfrutarlo, porque no sabés si el día de mañana en otro club va a pasar lo mismo”.

El entrerriano de 20 años aseguró que los refuerzos captaron la idea rápidamente del entrenador y que influyó para un arranque ideal: “Todos tiramos para el mismo lado”.

Personalmente, el futbolista trató de no ahondar en la incesante búsqueda de varios equipos grandes por sus servicios, sino que pone su cabeza exclusivamente en el conjunto Verdeamarillo: “Tengo un compromiso con el club, hay que tener los pies sobre la tierra siempre. Es lindo que se fijen en mi, pero tenés que tener mucha confianza y no tomártelo para el otro lado. Estoy realmente agradecido, pero quiero hacer las cosas bien acá y darlo todo en Defensa. El trabajo es la clave, sinceramente me baso en ello”.

Por último, Martínez puntualizó que si hay algo que caracterizará al Halcón son las ganas que tiene el equipo de lograr sus metas: “Nos pusimos objetivos claros y no podemos saltearnos pasos, todavía no tenemos que pensar en otras cosas, más que en seguir sumando bien y desarrollar la idea de juego”.