Parrilli: “Está cayendo una gran mentira”

El ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo y titular de la AFI en el último año de gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, procesado por presunto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados del ataque terrorista a la mutual de la AMIA, consideró en el día de ayer que “se está cayendo una gran mentira”, a partir del pedido de esa asociación mutual israelita a la DAIA para que “desista” de la querella contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la firma del memorándum con Irán.