Una joda de Tinelli. ¿Se acuerdan? Esto es algo similar pero lamentablemente la realiza el Presidente de la República. Citó para el consenso de los políticos a la expresidenta, a la cual, le echó la culpa de todas nuestras penas y del desastre que hizo en el país. Todos sabemos que fue un gobierno horrible y así fue que perdió las elecciones. La gran mayoría lo votó no por él si no en contra de los desastres del anterior gobierno. Yo viejo votante sabia de este ‘lamentable final’ porque toda la vida pretendieron ser ellos los ricos y todos los demás pobres (viejo anhelo de la política liberal) por lo cual no lo voté por mi condición de clase media, baluarte de mi querida Argentina que supo estar entre los mejores países del mundo, gracias a los trabajadores y a la gente del campo. Clase media y pobre (la gran mayoría) hoy montones de esas clases medias pasaron a ser pobres y los pocos que quedamos somos clase, un cuarto, y los pobres triplicaron la indigencia. Y así vivimos y oh sorpresa, no sólo no le hace pagar todo lo malo que hizo al país. Si no que ahora la cita para dar el último manotón de ahogado, ¿para qué?, ¿para colaborar en qué?, ¿no la citará para proponerle una coalición y ponerla de ministra de economía? Señores, esto es una vergüenza a nivel mundial y me imagino a nuestros dueños (FMI) ya buscando la vuelta para cobrar o para someternos a su antojo después de octubre. Porque no me cabe ninguna duda que el actual gobierno, como se dice ahora, ‘fueron’. Por lo menos, así, lo veo yo.

Norberto Nicolini

DNI 4.319.328

Cosecha

Señor director:

‘Cosecharás lo que has sembrado’, dice el refrán. Y es algo innegable. Luego de la salida de los militares en el poder, entró lo que todos pensaban era la democracia. Y no fue así. Fuerzas ocultas y opuestas al signo de gobierno, volvieron a actuar. Pero ahora no hubo un líder que los guiara sino personajes de segunda y tercera línea que se abalanzaron tras el poder. El caos llegó y se apoderó de las calles y destrozaron el país. Todo tras la ambición del dinero. No fue buscando el bienestar de la ciudadanía, sino la vanidad de usufructuar un cargo que lo elevara de categoría social. Y se pasearon por el mundo en un avión de más de 60 millones de dólares. Hoy es chatarra. Gastaremos nuevamente 43 millones para satisfacción de una sola persona. Luego asumió otra que no fue afín a las ideas y angurrias de un partido y no afín a los sindicatos. Nuevamente el caos y perseguir para obtener el poder. Y lo lograron pero siempre a costa del padecimiento de la población. La misma que lo sufrió antes. Hoy se pretende que lo que se decía ‘mano de obra desocupada’ no actúe, pero del otro signo. Solo tienen lo que han sembrado. Ahora a aguantársela, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Hay nuevos millonarios.

Marisa C de la Plaza

DNI 12.562.311

Profesiones

Señor director:

Los abogados son en su mayoría personas más que desconfiadas. No creen ni en su propia sombra. También se puede pensar que son personas ‘lelas’. Es que tienen ante su vista los hechos y sin embargo los niegan y tratan de probar que lo que se ve no es lo que se ve. Engatusan a otros que subieron de categoría y son jueces y ‘le meten el perro’ Aparentemente es su profesión. Los neófitos en la abogacía, nos guiamos por criterios diferentes. Lo que vemos, lo creemos. Una filmación nos muestra un acto reñido con la ley como es una coima o un crimen. Pero para un abogado o la filmación es ‘trucha’ o están intercambiando tarjetas de presentación. Un asesinato es simplemente un saludo fraternal un poco más efusivo que uno común. Así es que para arreglar una quiebra de un comercio, un abogado necesita años. Es que tienen un ingreso asegurado y le da trabajo a contadores, auxiliares y a los Tribunales. Piden cosas inexistentes a fin de prolongar los tiempos, total la empresa ya no existe. Los que terminan pagando son los que fiaron y los ‘clavaron’ Ahora la clava la justicia. Pero la pobre Justicia esta tan violada y mancillada igual a la Constitución. ¿No serán hermanas Al evaluar esa profesión decimos: son perfectos para políticos. Demorar las cosas que es su ‘metiee’ y como dijo un santo ‘Lo que no veo, no creo’ y así nos hemos llenado los Gobiernos de Inservibles. ¡Hay cada profesión que mama mía!

Lizzy S Darcy

DNI 25.399.523