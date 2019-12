Quiero dirigirme al señor presidente Alberto Fernández. Soy jubilada y gano la mínima. Y tengo una pensión. Hablo en nombre de los que trabajamos toda una vida y pagamos para que el día de mañana podamos pasar nuestra vejez en paz sin tener que pasar hambre. Yo trabajé 30 años con 40 grados de calor y sufro de claustrofobia. Con un ventilador porque me faltaba el aire. Yo lo voté a usted creyendo que los jubilados íbamos a estar mejor pero estoy muy desahuciada. Mi jubilación es para el alquiler que pago más el ABL. La pensión de mi esposo que falleció es un poquito más. Este viernes 20 de diciembre gasté 1890 pesos de remedios. No los estuve tomando porque no tenía para comprarlos. Todavía hasta junio no tenemos aumento. ¿Por qué no se bajan los sueldos los disputados y senadores y se fijan un poco en nosotros? Ellos también tendrán algún jubilado en la familia. Pago luz, gas y tengo, gracias a Dios, Telecentro que me hace descuento de jubilada. Tengo derecho a mirar televisión. Yo le pido al señor presidente que se ponga una mano en el corazón y piense en los jubilados.

Oldina Rosa Vaca

DNI 4.118.656

Ley

Señor director:

La oposición macrista todavía no hizo el duelo por la estruendosa derrota electoral que sufrió, y para colmo en la primera vuelta, pues sigue tratando de convencer al pueblo que ellos eran la mejor opción. Las argumentaciones falaces que esgrimieron para hacer caer la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva así lo demuestran. En particular en el tema de los jubilados, de quienes ahora dicen que son los peores perjudicados pues verán rebajadas sus jubilaciones, en especial los que cobran la mínima, estando ello lejos de ser verdad. Esta jubilación con el aumento del 8,74% ascendió a Diciembre/19 a $ 14.068.- Si le adicionamos el bono de $ 5.000.- que representa el 35 %, a cobrar el 30 de ese mes, aumentará a $ 19.068.-; igual situación se producirá en Enero/20 con otro bono de $ 5.000.-; si bien ambos no son remunerativos. O sea, que en Marzo/20, cuando ya no se aplicará la Ley de Movilidad Previsional por haber sido suspendida por el gobierno, la jubilación mínima sigue siendo de $ 14.068.- En su remplazo el Estado aseguró que le otorgará a los jubilados por Decreto un aumento que será seguramente superior al que hubieran percibido de aplicarse dicha Ley, el que se calcula en un 11,50 %, es decir $ 1.617.- (11,50 % sobre $ 14.068.-). Además, dicho aumento sí será remunerativo, y en consecuencia se incorporará al valor de la mínima, y el monto resultante será tenido en cuenta para los futuros aumentos que surjan de una nueva Ley de Movilidad. A su vez, los jubilados que cobran un haber superior a la mínima, también en Marzo/20 recibirán un aumento por Decreto. Entonces, ¿cuál es la pérdida de los jubilados que nos quiere hacer creer la oposición macrista?. Asimismo, es necesario recordar los míseros aumentos que recibieron los jubilados de la mínima durante el año 2019, en base a la Ley de Movilidad, que fueron los siguientes: En Marzo/19 el 11,83 % y $ 1.100,27; en Junio/19 10,80 % y 1.124,08; en Septiembre/19 12,20 % y $ 1.404,46 y en Diciembre/19 8,74 % y $ 1.130.; total anual $ 4.748,81, con un porcentaje promedio del 10.89 %, muy lejos de la inflación anual que fue del 57 %. Con una sola bonificación de $ 5.000. el gobierno actual le dio a los jubilados de la mínima más de lo que percibieron en un año. Y nuevamente, ¿dónde está la pérdida? Además, es conveniente recordar que en Diciembre/17, cuando el gobierno anterior reemplazó la Ley de Movilidad del kirchnerismo por la actual ya suspendida, no computó el trimestre de Octubre, Noviembre y Diciembre/17, con lo que dejó de pagarle a todos los jubilados un 14 %, situación que originó un juicio por parte del abogado previsionalista Dr. Miguel Fernández Pastor, que está a resolución de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, es incongruente y falaz el intento de la oposición que intenta convencer a los jubilados que con la suspensión de la Ley de Movilidad verán caer el monto de sus haberes. Es evidente que siguen nerviosos por haber perdido la elección y seguirán poniéndole palos en la rueda al nuevo gobierno, a pesar que aseguraron que no iban a hacerlo. Pero a esta alturas, ¿quién le puede creer a un mentiroso serial como el ex presidente?. No se quieren convencer que ya fueron.

Osvaldo Beraldi

DNI 4.843.663