Señor director:

En La Matanza pagábamos el municipal 1300 pesos y ahora vino 2800. Nos aumentó una barbaridad. Y las calles son un desastre, rotas, no limpian, nada. Estamos a 50 metros de la delegación de Ramos Mejía y el encargado parece que no se molesta para nada. Hay coches arriba de las veredas y no se ocupan de nada. Por Carlos Calvo hasta Gaona están todas las veredas rotas. Que vengan por favor a ver.

Antonio A. Diaz

DNI 5.594.137

Previsional

Señor director:

El aumento que dieron el día 14 de febrero de 2020 ¿es en serio o un chiste? Porque si es cierto habría que dejar de pagar impuestos, servicios, todo lo que sea gasto ya que ellos no pueden pagar y la gente tampoco puede. Me parece que ya se fueron a la banquina. ¿Donde está el 20% que prometieron en campaña? Ya sé. Era el 20% en 20 años.

Llego a la conclusión de que todos son iguales: mentiras, chorros. Mienten para llegar al poder y así les va después porque la gente es vengativa.

Ojo, se acuerdan de todo y como cae uno, cae el otro. No hay perdón si el gobierno cree que con ese aumento pedorro para uno más, para otros menos. Se equivocan de nuevo y la gente tonta no es.

Juan Basavilbaso (Recibida por WhatsApp)

DNI 8.436.818

Falta de agua

Señor director:

Vivo en Cañada de Gómez al 2500, en Mataderos, y me falta agua desde hace un mes. Me sale de a ratos, no puedo poner el lavarropas. Nunca me pasó en ningún gobierno.

Aparte, no pasa nunca el barrendero, es una calle liberada. Pasan por casa los grupitos que van a la cancha de Chicago o que vienen de la plaza y rompen todo. El barrendero es una vergüenza. Son dos cosas que las tengo que decir. Alguien me tiene que escuchar.

Lionilda Leonor Gallardo

DNI 4.705.998

Fútbol

Señor director:

Por su intermedio quiero publicar esta carta hacia las autoridades del fútbol argentino y a lso directivos del club Atlanta. Cuando fue a Mendoza, a lso 5 minutos tuvieron que parar el partido por los hinchas de Independiente Rivadavia. Acuerdense cuando Atlanta jugó contra Sarmiento, perdimos los puntos por una madera y nos clausuraron la cancha. No quiero creer que era para que no subieramos a Primera. Piensen que el dinero que se gastó en viaje, estadía y pérdida de tiempo. Espero que le den los puntos a Atlanta, tienen que ser justos para todos. Lo que pasa es que siempre quieren perjudicar a Atlanta.

Oldina Rosa Vaca

DNI 4.118.656

Atención

Señor director:

Quiero agradecer a Diego Recare y Abel, gerente de la sucursal 151 del supermercado de la calle Rivadavia por ser un lujo para la atención y la ideoneidad de cómo respetan al cliente. Hay que tomar en cuenta empleados así.

Yolanda Blankleder

Villa del Parque