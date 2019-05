Candidatura

Causó gran sorpresa el anuncio de la señora Cristina relegando el cargo por todos esperados como candidata a Presidente y yendo como vice para lo cual eligió un ‘che pibe’ para las próximas PASO. Ahora bien, la jugada de esta señora fue la siguiente: para los que conocemos el campo hizo la del tero ‘grita en un lado y pone los huevos en otro’. Esto viene a cuento por lo siguiente: la noticia principal de estos días va a ser verla sentada en los Tribunales debido a que está acusada y prácticamente comprobado por ser la jefa de una asociación ilícita por este primer juicio y otros por venir. Con su anuncio quiso tapar su foto junto a los ya presos por los delitos que se van a ventilar en el recinto. Para finalizar, llama la atención que ningún medio, analistas y políticos consultados se hayan comido el ‘amague’ para pasar desapercibida con el cuento de que este señor Fernández sea el candidato.

Juan E. Encina

DNI 4.565.887

Preguntas

Señor director:

Ya estamos entrando en la idiotez total. Se ha dicho siempre ‘Argentina, país generoso’ o ‘Argentina da para todo’. Con asombro leemos que un abogado (si un abogado titulado) se presentará al Foro local a pedir que el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955, sea declarado ‘de Lesa Humanidad’ y se juzgue a los protagonistas. Más de 50 años que sucedieron los hechos y como si la Justicia estuviera sin nada que hacer, le viene con eso. Un amigo, el doctor Mongo, está trabajando para la presentación ante los Tribunales Internacionales, para que sea juzgado por Alta Traición, al General San Martín. Es que era realista y se ‘borocotizó’ transformándose en traidor a la Corona. Podríamos pedirle también que se presente a la Justicia un pedido de nulidad del sobreseimiento del doctor Pérez que estornudó en la ceremonia de desembarco de Colón en América. ¿Habrá tanta gente desocupada e inútil que hace perder tiempo en esas cosas? Cientos y miles de casos de asesinatos, hurtos, robos y todo tipo de delitos están impunes y los casos están atrasados años. Y mal entretenidos piden cosas que han sucedido hace muchos años. Llamemos a un escribano y que frente a la tumba de los protagonistas haga las preguntas de rigor y cierre el acto. ‘En vista que el muerto no declara se levanta la sesión’ Pretenderá este Dr. sacarle unos pesos a... ¿a quién? ¿Quién pagará las horas que se invertirán en esa ‘gansada’? ¡Argentina, país generoso! Da para todo.

Felipe J Enrich

DNI 92.343.888

Fondos

Señor director:

No podemos creer, a pesar de que estamos más que curtidos. Se nos ha formado un callo, tanto o más duro que el caparazón de un rinoceronte. Sin embargo, estos ‘tipos’ nos siguen sorprendiendo. Hay que escuchar lo que dicen, para sentirse mal, casi al borde de la muerte. Han salido a justificar que los $180 que darán a los chicos de aquellos desocupados, ilegales y muchos otros, que salen los fondos del ANSES, no son fondos privados. El 23/11/2008 en un aviso en varios diarios del país, publicaron que esos fondos no pertenecían ni al Estado ni a las AFJP, sino a los jubilados y pensionados. También decían que por culpa de las AFJP, se creó una deuda equivalente al 42% de la deuda externa o sea más o menos 84 mil millones de dólares. Por eso han tenido que pedir a las provincias que ayudaran, sacaron de donde no había para compensar lo que le faltaba al ANSES. ¿Es que los jubilados fueron los que crearon ese déficit por cobrar jubilaciones siderales? Es porque se lo gastaron antes, igual que ahora. No, eso que está pensando no lo puede decir... por la hora. Pero si podemos decir otras cosas. Por ejemplo que son embusteros, falaces, falsos, farsantes y otros que dejamos para luego. Las jubilaciones en el período del Gran Privatizador, estuvieron más de 15 años sin tocar. Se sufrió muchísimo, pero eso ¡Qué les importa! ¡Con cuánto placer les gustaría que todos los jubilados murieran de golpe! Solo tendrían que rendir cuentas con los ‘chupamedias’ de ahora. Son unos tramposos y desvirtúan la verdad. Son unos falsarios, mentirosos y... ¡eso también! Estoy de acuerdo con Ud.

Norma Munilla

DNI 6.413.441