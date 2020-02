Comparaciones

Algo que no se ve en las grandes ciudades son ciertas actitudes de los animales, especialmente los perros. No podemos dejar de comparar sus acciones con la de los humanos. Cuando más chiquitos son los ‘cusquitos’ más bochincheros. Ladran al cartero, al vendedor callejero o a cualquiera que se acerque a la casa. Corren tras las motos, bicis y autos. Pero lo que más nos llama la atención es la forma de triunfo con la cual regresan de su persecución. Los perritos corren enormes riesgos de ser destrozados, pero en su pequeña mente, tal vez piensen en que han ahuyentado a un enemigo y regresan muy orgullosos de su acción. No podemos dejar de comparar a nuestra presidente cuando en los atriles de los foros internacionales, expresa conceptos dando cátedra a los poderosos. Su descenso de las tribunas y aviones nos muestra una cara de satisfacción de ‘Misión cumplida’ Por eso la comparamos con los cuscos, ladran, molestan pero no sirven más que hacer ruidos molestos. El perrito por lo menos avisa que hay alguien extraño en la puerta, pero lo que hace nuestra presi nos da ‘vergüenza ajena’. No asustamos a nadie y ni siquiera toman en consideración las palabras. Solo nos miran de costado, como el transeúnte al perrito molesto. Nos están dejando de lado por incoherentes y estafadores. Pocos quieren invertir y ni que decir de prestar. Vamos como parapentista con el equipo roto, en picada. ¿Podremos repararlo antes de que nos destruyamos totalmente? Esperemos que así sea.

Juan R Curbelo

curbelo.juan@yahoo.com

Leyes

Señor director:

Todo tiene un comienzo y un fin. En algunos casos decimos ‘qué bueno que comenzó’ y en otros casos decimos ‘qué lástima que se terminó’ Todo depende de la manera que nos afecte económica o anímicamente. Pero siempre todo empieza y todo termina. La eternidad no existe. Entonces comencemos a analizar cada cosa y hagámoslo en algo que afecta a millones de personas. Las Leyes se han creado para que la gente se adapte a convivir en sociedad. Todos se deben ‘plegar’ a esas directivas para vivir en armonía. Una ley que se creó a fin de proteger a los ciudadanos, fue la de Jubilaciones y Pensiones. Está formada por el esfuerzo y sacrificio de los que trabajan, cuando todavía tienen fuerza. Colaboran los patrones y se extrae de varios lados más como ser en la venta de cereales, en la ‘timba’ y en otros lados. Toda esa masa de dinero la ‘toma’ el Estado y la ‘maneja’ a voluntad. Primera interrogante: ¿Son dineros privados o públicos? Según se está deduciendo el Estado asume que son públicos y los utiliza para cubrir sus gastos, caprichos, prebendas y delirios. Entonces quienes ‘pusieron’, tal cual en la perinola, ‘pierde todo’ Pero lo grave es que la Constitución Nacional; en su Artículo 17, en la Ley 25466 en su art.1, 2 y 3 se refieren a que ‘...Todos los depósitos... son considerados intangibles’ ‘El Estado... prohibición de canjearlo por títulos...’. Cuando los congresales aprueban el manejo de los dineros para otros conceptos, están violando la Constitución y por lo tanto ser pasibles de ser titulados ‘Traidores a la Patria’ ¿Alguien hace algo? Es que está vigente ‘No te investigo sino me investigas’

Sebastián P Decarlo

DNI 6.342.221

Convocatoria

Señor director:

La Asociación Civil Soldados Bajo Bandera y Movilizados de San Miguel informa que este sábado 15 de febrero estará en la plaza de San Miguel a partir de las 17 juntando firmas para su reconocimiento moral-histórico como veteranos de guerra continentales por Malvinas lo cual no nos iguala a nuestros VGM-Combatientes ya que eso sería una falta de respeto ética y moralmente. Tal reconocimiento es para todos los soldados de Norte a Sur y de Este a Oeste sin discriminación. Esperamos que nos acompañen con su firma a casi 38 años de la guerra de malvinas.

Osvaldo Antonio Mosquera

DNI 14.871.505