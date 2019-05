Conocimiento

¿Qué sabemos de las personas que nos rodean? Casi nada. Muchas veces convivimos con delincuentes y lo ignoramos. Es muy difícil que el transgresor a la ley opere cerca de su cueva. Solamente la policía sabe los antecedentes de los que viven en su radio. Cientos de libros con fotografías de delincuentes están disponibles en las comisarías de barrio y nos hartamos de verlos cuando reportamos un delito. Pero siempre es después que sucedió. Hoy la policía casi no investiga ya que luego los fiscales y jueces, son engañados por abogados que tergiversan las leyes. El delincuente sale y continúa con su profesión y forma de vida. En la Justicia trabajan ineptos ya que crímenes, quiebras, robos, estafas y otras varias actividades más, quedan impunes. Eso nos hace pensar que son ineficientes o ignorantes o las dos. ¿Cuántos delitos han quedado en la impunidad? Es evidente que no están los más capaces. Estamos pagando sueldos a incapaces de resolver nada. Si hacemos un Veraz para deudores, hagamos para uno para delincuentes. ¿O es más importante deber que saber quién es nuestro vecino? Si se sabe, que se sabe, se cuidarán, sino seguirán escudados en las sombras. ¿Y si lo hacemos?

Jackeline Bustos

DNI 16.333.434

Sueño

Señor director:

La sabia naturaleza nos indica que la realidad es la verdad de las cosas sin ambigüedades. Los argentinos estamos signados a ser perseguidos por la implacable mala suerte dado que vivimos revolcados en un merengue contaminado y permanentemente “mojado” por los perros. Por todo lo expresado, en ciertas ocasiones se manifiesta en diferentes situaciones, en fecha reciente tuve un sueño muy “recurrente” en la fantasía del sueño veía volar una asombrosa arpía (esta ave es considerada el animal de rapiña más feroz del mundo). Por su ferocidad, el poder de su fuerza y sus temibles garras destructivas tiene el cuerpo de ave y el rostro de una mujer. Su país de origen es Guyana y su nombre “harpye” proviene del griego. Esta gigantesca ave habita los tupidos bosques del norte brasileño y otros países tropicales. Es uno de los animales más voraces que se conocen. Su alimentación diaria consiste en matar varios animales acuciada por su insaciable hambre. En otro pasaje del sueño veía volar otra gigantesca arpía que emergía de los cielos y lucía en cada ala un distintivo con la sigla FMI. Luego, como por arte de magia, logró posar sus temibles garras en el techo de la casa de Gobierno y no sólo asentó su cuerpo sino que logró formar su nido en uno de los ambientes de la Casa Rosada. Todo esto consolidado por el gobierno de Cambiemos y el silencio cómplice de la “seuda” oposición. Lo más sorprendente del sueño es el asombroso parecido físico de una importante funcionaria directora gerente del FMI con la figura de la arpía. La arpía, según el diccionario, es una mujer flaca, muy fea, muy codiciosa y sin escrúpulos. Lo que se diferencia en las dos arpías es que una mata para su alimentación diaria y la otra no sólo mata para saciar su apetito sino que lo hace por placer y lograr imponer y someter cruelmente a la humanidad generando calamidades y hambre seguido de muerte. Al despertar del sueño me preocupo y me produjo bastante fobia y angustia al enterarme que nuestros gobernantes entregaron la soberanía a los poderosos organismos financieros internacionales y le delegaron el manejo de la economía nacional a la virtual ministra de Hacienda Christine Lagarde. Dios nos proteja y nos libre. Moraleja: los corruptos y los infames traidores de la patria son como los monos, cuanto más alto trepan, mejor se les ve el culo.

Nino Corzo

DNI 7.110.299

Patria

Señor director:

“Patriota: Persona que ama a su patria y procura su bien” Y ahora, pensemos. Recordamos, según comentarios, que los que pelearon y dejaron sus vidas por la patria, fueron solamente hasta mediados de siglo XIX. Los que los siguieron, ¿fueron patriotas? Su inmensa mayoría, han sido depredadores. No amaron a su país y menos procuraron su bien. Buscaron varias formas de apoderarse de fortunas, y nos han dejado con deudas impagables. Estamos tal cual un equilibrista en la cuerda floja, cruzando de una montaña a otra. ¿Lo duda? Aquí, las conclusiones. Había más de 750 mil camiones registrados en el país. Si calculamos que llevan 22 cubiertas cada camión, que ahora son importadas, duran casi un año cada una, son 16 millones quinientas mil cubiertas que se deben importar por año y no valen $10.00, algo más cuestan. Y ¿se reciclan? Sí, quemándolas en los piquetes. El tren solo arrastra, 40 vagones, con dos personas, y no se pinchan las cubiertas de hierro. ¿Son patriotas los que refundieron al país que perdía un millón de dólares por día por juicios ficticios contra los ferrocarriles? Los cerraron. Pero solo encarecieron los fletes, que terminó pagando el productor. Pero fueron estatales y solo se permitía, la corrupción. Fueron ¿patriotas? Hoy solo se embolsan el 2% de todos los relacionados con el transporte. ¡Piense!

Alfredo C Goerdeler

DNI 22.235.448