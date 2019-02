Cortes de luz

Me dirijo a la empresa Edesur, la cual me tendría que suministrar el servicio en mí domicilio de Lanús Este, pero se ve que los señores estarán de vacaciones. El día 28/01/2019 a las 19.10 cortaron el servicio, sin tener noticias del mismo el 31/01/2019. Esto quiere decir que ya iban 72 horas, o en otras palabras ya 3 días, en el momento que escribí esta carta. ¿Para que eran los aumentos en las facturas? ¿Para esto? Les daría un consejo: llenen los bolsos con lo que ya juntaron y toménsela de Argentina. Manga de ladrones y sinvergüenzas, ¿quién me repone toda la mercadería tirada, las noches sin poder dormir como lo merece cualquiera que paga su factura, la mala sangre? Pero la factura hay que pagarla sí o sí, sino ahí aparecen los que ahora están de vacaciones y nos vienen a cortar el suministro. Son unos delincuentes, con todas las letras. Quisiera saber si esto que hacen acá en otro país se los permitirían. Estoy seguro de que no. Es bendita la Argentina. Mi número de cliente es Nº 03646201.

Humberto Osvaldo Morelli

DNI 11.396.845