Diferencias

Me animo a disentir con el señor Juan E. Encina en su carta del 2 del corriente mes y sin ánimo de prenderlo digo lo siguiente: Si bien es cierto que estos dirigentes gremiales tienen causas pendientes creo que como todos los que se oponen a este gobierno. Y creo que no son tan cuestionados porque la gente los acompañan en las marchas y los paros y en sus gremios (Camioneros y Bancarios) no tienen contra, ya no se presenta nadie porque son los gremios mejores pagos.

Martín J. Privitera DNI 7.616.191

Basura

Señor director:

Por este medio tan efectivo quiero hacer llegar este pedido a la Municipalidad de San Martín. Vivimos en una calle olvidada de barrido y limpieza, es la calle Maipú (138) al 4200 entre 9 de Julio (101) y Zárate (99), C.P.1653, Villa Ballester. Nuestros pedidos al CAV han sido ignorados, y ahora los vecinos estamos llenos de ratas en nuestras viviendas. Este medio siempre nos ha ayudado.

Elio Giordano

DNI 6.537.242

Historia

Señor director:

Según la historia o fantasía, un personaje robaba a los ricos y se los daba a los pobres. Con el correr de los años, muchos políticos han querido emular a ese idealista haciendo lo mismo. Según el dicho, ‘el que parte y reparte se queda con la mejor parte’ Es la gran diferencia entre lo de antes y ahora. Algunos se gastaron todo lo que encontraron y repartieron a manos llenas, en la creencia de que era un bien renovable. Así estamos, refundidos. Pero siempre se intenta reeditar al bandolero bueno, con ajustes a la realidad, por supuesto. Escondidos entre los vericuetos de los Ministerios, están los funcionarios más grandes que Robín Hood. Pero como las leyes son respetadas, se roba a todos, ricos y pobres. ¿Son calumnias? Veamos. El ex-4ª categoría de Ganancias, (imp. a los sueldos), es algo escalonado. Más se gana, más se paga. El Imp. a la Ganancias para empresas, es todo igual, 35% sin importar el monto. Tras la Secretaria de Energía, el ayudante de Robín, castiga a los que han pagado en efectivo las facturas por servicios y nos preguntamos si la ley dice: a cargo de la empresa, ¿Por qué lo pagamos los consumidores? Esto suena más a Salvatore Guiliano que a Robín Hood.

Pedro R. Scott

DNI 92.641.388

Alimentos

Señor director:

Es increíble ver hasta qué punto de insensibilidad ha llegado el ser humano. Nos han llegado fotos de África donde chicos, que solo son unos niños, se encuentren en un grado terminal de desnutrición. ¡Son solo huesos y piel! ¡Pero son humanos! Entonces nos revelamos y montamos en cólera. Ante esas imágenes, solo decimos ‘Y sí, hay hambre en el mundo’ y en el interior pensamos ‘Es allá lejos’ Toda comparación es odiosa, pero no podemos dejar de hacerla. Una presidente que no repetía el vestuario y lo comparamos con los chicos-esqueletos de nuestro Chaco y de África y hervimos de bronca. La simple vanidad, egoísmo y estupidez, que es mostrarse al mundo como la más ‘fashion’, habiendo personas que mueren de hambre. Pero eso es extensivo a una gran capa de la ‘sociedad’, ‘Necesito un par de zapatillas marca tal, ya que fulanita/o la usa’ Y ni se inmutan ante las fotos de cadáveres andantes. Eso habla de la vacuidad de cerebros y sensibilidad. Pero se dicen cristianos. ¿Por qué no apadrinamos los niños de un villorrio de África enviando un sándwich de jamón o milanesa y una botellita de agua diariamente? No tienen comida ni agua. Nuestros ‘hijos de cartoneros’ son obesos viendo a los niños de esos lugares. Cuando se habla de que hay chicos que dicen ‘a mi esa comida no me gusta’ todo se revuelve dentro nuestro. El agua la desperdiciamos, a la comida le hacemos una disección separando lo que gusta y lo que no. Y la tiramos. Un presidente dijo ‘la riqueza del pueblo se ve en los tachos de basura’ o aproximado. Y tenía razón. Lo que tiramos sería un manjar para esas personas. No nos quedemos en palabras, monopolio de políticos, hagamos algo. No dinero, un sándwich y agua y llevarla a esos niños. Pero hagámoslo ahora, no después. Se está jugando con la vida de seres humanos, iguales a nuestros hijos y nietos.

Bernardo Rivera

DNI 6.433.663