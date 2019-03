Educación y conflicto

Los argentinos tenemos que soportar que nos mientan en la cara con un cinismo y caradurez impresentable. Después de escuchar hablar al Presidente escucho hablar por la noche en televisión al ministro de Educación Alejandro Finocchiaro y habla como que si hay conflicto los gremios están haciendo política. ‘Señor’ ministro, ese cargo lo tiene que ocupar alguien que sepa por lo menos matemáticas y por lo que veo usted habla mucho pero en matemáticas 2+2 es 4 y si a los maestros les dieron el 32% y la inflación fue casi un 48 la diferencia es un 16 y usted junto con su Gobierno hacen caso omiso a la realidad. Quiere decir que los responsables del conflicto son ustedes. ¿Cuánto gana usted señor y cuántas horas trabaja? Porque tuvo tiempo en 2 meses y medio de vacaciones escolares en solucionar este tema y no lo hizo. ¿O usted también estuvo ese tiempo de vacaciones? Nos quiere hacer creer que un maestro trabajando 8 horas estaría ganando por encima de 40 mil pesos, pero la realidad es que son 4 horas más lo que trabaja en su casa y de ninguna manera se llega a esa cifra. Una pregunta: a los jubilados y pensionados ¿Cómo les hace la cuenta? ¿por 8 o por 4 horas? porque si es como usted dice les está pagando mal. Acá no hay excusas. Hagan los gremios política o no (que están en su derecho como lo tiene usted y cualquier ciudadano) el reclamo es justo y no le demos más vueltas. y como decía mi viejo esta c....a no la tapan ni con un poncho. Y usted también está haciendo política porque va a ser candidato y los chicos tienen que aprender ¿O vamos a seguir esta historia el 2019 también?

Omar A Rotta (Recibida por WhatsApp)

DNI 5.091.005