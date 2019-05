Elecciones

“La duda es infundada porque no vamos a volver atrás. Los argentinos entendimos que la magia no existe, que el mesianismo nos lleva a destruir la sociedad”. Estas son palabras del señor Macri. Ahora bien, la duda usted mismo la creó. La magia viene de un mago y usted lo es. Prometió pobreza cero, no tarifazos, inflación era incapacidad de gobernar. ¿Lo recuerda señor Macri en el debate? Y lo del mesianismo es verdad porque usted destruyó gran parte de la sociedad (en verdad es un Mesias), desocupación, tarifazos, luz 2700% de aumento y aún ahorrando cada vez pagamos más, negocios cerrados, Pymes ni hablar, etcétera. Esa es incapacidad para gobernar. Lluvia de inversiones y de dólares, mentiras por doquier. Y siempre echándole la culpa al otro, nunca la culpa la tiene uno, nunca autocrítica. Y lo más importante es la maldita grieta que nos tiene a todos podridos. Y esto se lo digo a los 2 candidatos, tanto a Cristina como a Macri. Si quieren a su país, no se presenten. Se lo vamos a agradecer infinitamente. Y así se terminará lo que ustedes mismos crearon porque así no se puede seguir. No puede ser que 2 personas vuelvan locos a 45 millones de argentinos. Por favor, sean coherentes.

Enzo Ianniello

DNI 93.750.297

Arsenal

Señor director:

Arsenal es pura pasión, pasión que llevo conmigo y que sólo Dios es testigo de lo que siento por este color. Es una profunda emoción que siento dentro del pecho y que me sale de adentro profundo del corazón, gritar con todas mis fuerzas: dale Arse, dale Arse, campeón.

Julio Escalante

DNI 7.775.388

Inseguridad

Señor director:

Esto le pasó a mi hijo en San Martín, en la puerta de Pío Baroja en la madrugada del 1 de mayo. Señor Katopodis, tipo 6.30 de la mañana mi hijo, su novia y un amigo estaban esperando un remis y fueron víctimas a la salida de Pío de una golpiza por parte de un grupo de 10 inadaptados sociales que no solo le pegaron sino que también les robaron. ¿Y la policía q debía estar en el lugar? Bien gracias. Como madre estoy harta, ya no sé qué hacer para cuidar a mis hijos. Vivo con miedo. Y así es imposible seguir, ni siquiera voy a hacer la denuncia porque sé que no van a hacer nada. Estamos rodeados de delincuentes.

Claudia Acevedo

DNI 18.221.083

Candidatos

Señor director:

Quiero agradecerle la oportunidad de poder decirle a Eduardo Duhalde algo de los argentinos y principalmente los justicialistas. Primero traicionó a Menem que lo llevó a ser vicepresidente de los argentinos y después en el 2003 le dijo a 10 millones de afiliados del justicialismo que no podíamos elegir el candidato a presidente y terminó entregando el país a un matrimonio que se robó todo. Ahora vuelve queriendo ser el salvador. Le digo que se quede en su casa, los argentinos no lo necesitamos.

Raúl Rodríguez

DNI 5.533.670

Felicidades

Señor director:

Un 1ro de Mayo llegaba a mi hogar paterno el ejemplar de un diario nuevo, para todos ‘el Popu’. Hace 27 años que lo sigo leyendo con mi marido. También es el día del trabajador y desgraciadamente muchos con pérdida del trabajo o suspensiones. Y además hace 90 años que mis abuelos polacos llegaron esperanzados buscando un país donde vivir en paz, Czerniak Narkevich. Muchas felicidades.

Claudia Roig

DNI 18.350.490