Señor director:

Hay infinidad de cosas que el gobierno nos oculta o yo no lo he leído en ningún diario. ¿Cuánto nos costó las chicanas ante los Tribunales de Nueva York por los juicios que tenía el país con los “fondos buitres”? Sabemos que allá no se quedan cortos y hay que pagar los juicios que se pierden. Sabemos que las cosas se sabían que eran verdades, pero se litigaba ¿mintiendo? posiblemente esos juicios los hemos perdido. Lo que sería bueno saber, ¿Cuánto nos costó de honorarios? Es muy lamentable que ciertos datos, provenientes de gobiernos anteriores, hayan quedado ocultos. ¿Fue por “caprichitos” o porque no se tenía con que pagar? Recordamos a un presidente que vino del frío, que hizo fortunas, ejecutando a los poseedores de créditos por la 1050, y también la señora fue exitosa pero nunca se aclaró si era o no abogada. Muchas incógnitas quedaron de ese periodo del 2007/2015. ¿Volveremos a escuchar las fantasías y estupideces u oiremos la verdad?

Sabrina E. Campbell

DNI 13.298.343

Jubilaciones

Señor director:

Seguimos con la misma cantinela. Los dineros que todos los meses nos descuentan para la jubilación ¿son privados o públicos? Hoy son administrados por el Estado, por lo tanto asumimos que son públicos, pero míos. Si no he depositado mensualmente un cierto porcentaje, no recibiré lo que marca la Ley. Pero también es una jubilación, los montos depositados en los últimos diez años. ¿Y los otros veinte? Por eso, decimos que mejor, quedarse afuera de las “patriadas” y de averiguar cosas donde el Estado es, pero no es. Recordemos la alharaca que se hizo, cuando los fondos de los jubilados, que los administraban las AFJP, quisieron ser embargados por la Justicia Norteamericana. Es que las AFJP, los tenían depositados allá, cosa que sabíamos. El Estado, representado por el Minis de Economía y la Presidente, publicaron una página entera en los periódicos, informando que, NO TOCAR, los fondos privados. Cuando la Justicia del norte, se basó en esos juramentos, y no los embargó, el Estado, con el apoyo del Congreso, los estatizó, pero siguen siendo privados. Hoy veo en un folleto emitido por la ANSeS, donde todo se mezcla. ¿Quiénes están pagando las: (1) Pensión Universal para el adulto mayor (2) Asignación Universal por hijo (3) Asignaciones familiares (4) Pensiones no contributivas por invalidez? Eso lo administra la ANSeS, pero el dinero, ¿de dónde sale? Cuando la ANSeS, le presta a un jubilado ¿a cuánto lo presta? Y cuándo invierte en bonos de Estado ¿a cuánto es la tasa? ¡Nos están robando! Ja ¿Recién se desayuna? ¿Dónde vivía debajo de una piedra?

Gladys B. Rosales

DNI 10.198.095

Fuerza

Señor director:

Solo necesitamos un poquito más. ¡Fuerza Argentina! y llegamos a nuestra meta. Es preciso que tengamos un poco más de tiempo y cumpliremos nuestro objetivo. Tal vez con un par de meses más en el poder y nos damos por satisfechos. Es que los fondos de la provincia se deben repartir entre mucha gente. Si bien es una de las ricas, no da a vasto todo lo que se requiere hoy día para mantener el estatus. Debemos hacer las inversiones en forma grandiosa si queremos que la zona progrese. Hemos puesto como en el norte, un aeropuerto. Allá era para sacar aceitunas, aquí para... ya veremos. ¿Quién obtuvo el precio fabuloso por la venta de terrenos ocioso? Era solo un gran páramo cruzado por el viento suroeste. El estado provincial parecía ‘el perro del hortelano’, no hacía ni dejaba hacer. Pero con un pequeño ‘empujón’, se consiguió un precio sensacional. Ahora quien lo compró deberá invertir. Después se lo quitamos y volverá al Estado. Pero nadie tiene esa visión a largo plazo. Todos miran el momento y no más allá de sus narices. Pronto tendremos un polo de desarrollo de otra actividad que hace furor en el mundo; ... ¿qué era? Bueno no importa, lo harán y sino,... no hemos perdido nada. Eso de permitir distracción con máquinas tragamonedas, es algo sublime. ¿A alguien se le había ocurrido? Es una manera de distribuir las ganancias. Trabajan mucho y cobran por zona inhóspita, entonces se le saca y se transporta a otros bolsillos en zonas más fértiles. ¿No quieren la distribución de la riqueza? Le sacamos a los que ganan mucho, lo traen a Bs As y le dan un par de chirolas a los que manejan los bingos. Si se les da demasiado, se marean y perdemos todos. ¿Que estarían haciendo esos ‘descamisados’ si no es controlar las maquinitas? Sublime.

Alfredo C. Goerdeler

DNI 22.235.448