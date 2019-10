Los heroicos bomberos de Gerli demostraron una vez más su humilde valor hacia la sociedad. Gracias a ellos hoy una niña sigue con vida. Pero también felicitamos al hospital Fiorito y a la guardia que están siempre a disposición de los pacientes. Y al abuelo de la niña, yo como abuelo le mando un fuerte abrazo. En un caso así muchas veces no sabemos qué hacer pero él con su desesperación llegó al lugar más indicado. Bomberos de mi provincia, de Gerli y Sarandí, yo les mando desde aquí mi saludo fraternal. Avellaneda, Bernal, Dominico y Dock Sud les estaremos siempre agradecidos.

Julio A Escalante

DNI 7.775.388

Señor director:

Nos fuimos a la W. El clásico ya no es con Brasil. Es con Venezuela por la Permanencia. La Z espera al perdedor. Si queremos ganar tenemos que cambiar de sistema. Hacer algo diferente. Votemos en blanco. Los mandamases que nos tratan de gente de a pie le tienen pánico al voto en blanco. Al voluntario también. Se les acabaría el negocio. Las marchas, acampes, tomas, piquetes pasan. El voto en blanco queda registrado, visibiliza el fracaso y no tiene riesgo de represión.Ya sé que Cristina y Alberto no son Macri, que Lavagna es muy distinto a ellos, que Del Caño y Espert piensan que lo que piensan es lo mejor. Ya sé todo eso. Pero alguna vez hay que intentar algo raro, distinto. Hay que jugarse. Votemos en blanco a ver qué pasa. Quizás el Hombre Invisible sea nuestro Chapulín Colorado.

Carlos Vallejo

DNI 8.308.852

Señor director:

¿Será la verdad o simplemente serán simples comentarios sin sustento? Es que antes de la PASO, nadie objeto nada. Con pinzas, se fue ajustando la economía. Al conocerse los resultados, comenzó la hecatombe. Los “buitres”, los inversores, trataron de hacerse de sus dineros e irse del país. Es que dijeron, si el pueblo quiere otra vez que los roben, mejor y por las dudas, me voy. Así nació la corrida contra el dólar, de grandes y chicos. Ellos bien saben, lo que fueron los años pasados, bajo el gobierno kirchnerista. “Vamos por todo” y ahora, viendo las declaraciones juradas de la ex y candidata a vice, no tiene nada. Ni una casa, luego de haber tenido millones y una inmensa cantidad de inmuebles, repartidos por el mundo. ¿Se habrá gastado lo que tenía? O ¿Dónde está? Y aquellos viajes al Extremo Oriente con escala en las Seychelles, nunca se aclaró, tal cual como lo de abogada. Ninguno de los pre candidato a las elecciones del próximo mes, ha dicho qué se hará con el déficit fiscal. Veía las inmensas propiedades del 7 de Artillería del Ejército y su tropa. Varios soldados salían de los cuarteles, armados con fusiles, ¿para cazar parajaritos? O para defendernos de los invasores. Ahí está el déficit. ¿Y las soluciones?

Fanina M Ferrero

DNI 24.877.440

Señor director:

Ya falta poco, casi que estamos a un paso. Unos pocos han mostrado interés más allá de los bombos y dádivas recibidas, analizando los planes que traen los candidatos. Todos buscan darnos la felicidad, el futuro rosa, la seguridad y todo sin esfuerzo. ¿O no es así? Ninguno de los que están en carrera ha expresado de la forma en que estamos y como harían para salir de donde estamos. Tampoco ninguno ha dicho dónde estamos, lo que es un sinónimo de cobardía. Es que mostrarnos la realidad haría que se cayeran muchos antifaces y por lo tanto muchos votos. Es perjudicial, no se hace. Pero ¿cuál es la realidad que se oculta y/o se miente? Ninguno ha dicho ni mencionado que ‘Estamos fundidos, estamos re-fundidos’ Tenemos un lastre de más de 400 mil millones de dólares adeudados a todo el mundo. Se debe a proveedores, contratistas, jubilados y hasta los cartoneros también. No hemos honrado las deudas, robando más de un 40% de lo que prestaron. Dicho en criollo, los hemos robado. Ningún país del mundo se levantó sin trabajar arduamente. Un político dijo ‘solo les puedo dar, sangre, sudor y lágrimas’ Otro pueblo, bajó la cabeza y trabajó 30 horas diarias y así muchos ejemplos más. Nosotros siempre esperando un milagro o un ilusionista que nos saque de la ruina en que estamos. Digan la verdad y ayudaremos, sino solamente veremos de la forma en que nos roban y estafan.

Nelson R Freyre

DNI 12.767.422