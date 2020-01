Jubilados y precios

Quiero dirigirme al señor presidente Alberto Fernández. Esta carta la escribo en Diario Popular y agradezco al señor director. Soy jubilada, tengo 78 años y le voy a preguntar. Los Precios Cuidados ¿pueden controlarse? ¿Pero los de segundas y terceras marcas por qué aumentaron tanto? Como yo soy pobre no puedo comprar primera marca. ¿Usted no puede controlarlos como gobierno? Los jubilados ya no podemos comprar ni un litro de leche. Si no hay aumento para nosotros, el aumento del otro gobierno ya estaba ¿Por qué no lo dejó y tuvo que congelarlo como si cobráramos una fortuna? Yo soy viuda, trabajé 30 años. Eso es para alquiler, los remedios, la luz, el gas. Tengo un hijo mayor desocupado y no puede levantar cosas pesadas por su enfermedad. Señor presidente, siempre los jubilados somos los perjudicados. Pongase una mano en el corazón y espero que para marzo no se nos engañe más a los más pobres. Me incluyo. Le pido por favor controle los precios de segundas y terceras marcas porque son vivezas de los empresarios. Estoy desesperado y pienso en todos los viejitos jubilados que estamos en la misma situación. Haga algo. Por favor le pido.

Oldina Rosa Vaca

DNI 4.118.656

Presidencia

Señor director:

Lo que le faltaba a la FIFA; su presidente el señor Gianni Infantino nombró al ex presidente Mauricio Macri presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Aparentemente desempeñará sus funciones en forma “ad honorem”, siendo una de la principales la de recaudar fondos para la reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas en todo el mundo. Pareciera que lo premió tal vez por haber anulado la gratuidad del Fútbol para Todos, cuando había prometido que no sería así. O bien, dada la amistad entre ambos, a lo mejor quiso consolarlo por haber perdido la elección en nuestro país, dándole otro tipo de presidencia acorde a su experiencia en eso de solicitar fondos, pero con el agravante de despilfarrarlos luego, hecho que el señor Infantino no podía ignorar, pues de ser así tendrá luego que arrepentirse por haberlo designado. Parece que no tuvo en cuenta ciertos actos ilegales cometidos por el ex presidente, como por ejemplo, la pretendida condonación de la multimillonaria deuda del Correo que involucra a su familia, la constitución de empresas en el extranjero para evadir impuestos; tampoco la gran cantidad de procedimientos judiciales que lo afectan, sin dejar de mencionar que dejó al país sumido en la situación paupérrima más grande de la historia y que lo endeudó de tal forma que será muy difícil, por no decir imposible, llegar a un arreglo decoroso con los acreedores que permita reactivar la economía. Tampoco teme, habida cuenta de la manera de actuar del ex presidente, que se repitan actos de corrupción descubiertos no hace mucho tiempo en ese organismo, con coimas de todo tipo, en la que estuvieron afectados funcionarios argentinos. Si tuviera un poco de dignidad, el ex presidente debería haber declinado el ofrecimiento, dada su incapacidad y dudosa moral para ejercer cualquier tipo de administración. Dichos impedimentos no fueron tenidos en cuenta por el señor Infantino, quien tampoco solicitó la opinión, de la AFA como hubiera correspondido. Ahora bien, como ya aceptó, es de esperar que se dedique a sus funciones en tiempo completo, así no tenemos que soportar la sandeces que dice para justificar su fracaso rotundo en la administración del país, como por ejemplo, echándole la culpa sus ministros por la deuda monstruosa que dejó, olvidando o ignorando que ellos son simplemente asesores y que el presidente es el único responsable por la decisiones que toma. Seguramente si también fracasa en su nuevo rol, como es de esperar, conforme a su costumbre le echará la culpa al propio Señor Infantino por haberlo designado.

Osvaldo Beraldi

DNI 4.843.663

Medio siglo

Señor director:

Hoy es un día muy especial para Daniel conocido como Caburé porque cumple 50 años. Y 50 no se cumplen todos los días. Tus padres, hijos, hermano, hermanas, sobrinos y nietos, y amigos te deseamos lo mejor para esta nueva etapa siguiendo como siempre a tu querido Boca Juniors.

Ernesto Barcellos

Claypole