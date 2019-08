Juicios de jubilados

Quiero dirigirme al señor presidente de la Nación. Le pido por favor que no pierda esta oportunidad y le abone en tiempo y forma, antes de las elecciones, a todos los 150 mil juicios adeudados a los jubilados por las diferencias correspondientes según lo determine la jurisprudencia después de 7, 8 o 10 años de tanta espera. De acá tendría los votos en octubre que le estaría faltando.

Ladislao José Domínguez

DNI 4.536.715

Señor director:

Esta es la consecuencia del “gran cambio” que pregonaba el señor Macri, repitiendo hasta el hartazgo “éste es el camino, no hay otro”. Una y otra vez. Y remarcando continuamente no volver al pasado porque sería retroceder. Por favor señores, ni los otros son tan malos ni ustedes son tan buenos. Veamos señor Macri, hace tres años medio usted prometió pobreza cero, no devaluación, no tarifazos, etcétera. Y luego dijo, “quiero que me evalúen al final cómo quedó la pobreza”. Hay una sola palabra: aplazado. No cumplió nada de lo que prometió. Hablan de la corrupción del pasado y ¿sus ministros? con todos sus patrimonios en el exterior ¿eso no se habla? Llama la atención los seguidores de Cambiemos con el cántico “sí se puede, sí se puede”. ¿Se puede qué? Miren, hay cosas y cosas “indefendibles”, entre lo que dice el señor Macri, éste es el camino y lo que dicen sus adeptos “sí se puede” van directo al precipicio. Sólo con obras no se ganan las elecciones, se ganan con una buena gestión económica y no matando al pueblo con tarifazos impagables. Y otra cosa, dejen de meter miedo porque más miedo nos están metiendo usted señor Macri.

Enzo Ianniello

DNI 93.750.297

Señor director:

El gobierno no entiende la señal del domingo. O no la quiere entender. Se habló que la gente votó otra cosa, peor o mejor no sé, pero hay un 47% que le dijo no. Ahora anunció medidas. O parches que no sirven de nada. El lunes de devaluó un 30% y los salarios, los jubilados, los laburantes, ¿qué hacen ante la inflación? aumenta todo. ¿Se cree que porque congela las tarifas por 60 y días gana votos? No, va a perder más votos. Así no es. Se vuelve a equivocar de nuevo. ¿O ese 30% lo va a dar de aumento?, digo, me pregunto.

Juan Basavilbaso

DNI 8.436.818

Señor director:

El domingo 11 de agosto el presidente en ejercicio recibió un golpe de knock out en las elecciones primarias. Quedó grogui y todavía el lunes 12 de agosto no había reaccionado por la aplastante e inimaginable derrota electoral. De otra forma no se explican sus expresiones en la conferencia de prensa que dio el mismo día por la tarde. Prácticamente acusó a la sociedad que no lo votó de su derrota, lo que constituye un ataque a la democracia pues el votante es libre para decidir su voto, y también al kirchnerismo en el sentido que debe hacer autocrítica por ello, como si la escapada del dólar a $ 57,30 por unidad fuera su culpa. En ningún momento hizo su autocrítica, y siguió con su relato de que el día viernes 10 de agosto el dólar estaba bajando, la economía reaccionando, que el camino tomado era el correcto, y que las encuestas habían fallado. Asimismo, en lugar de asumir su responsabilidad por la crisis en que está sumido su gobierno, se la transfirió al candidato ganador. En un país normal, las abrumadoras diferencias producidas en la votación hubiera originado que rodara una o varias cabezas de asesores. Y cuando se le preguntó si habría cambios en el gabinete, lo negó enfáticamente; claro, ello sería un signo de debilidad y un reconocimiento propio por la debacle sufrida al no contar con consejeros eficientes. Fue más fácil decir que quienes no lo votaron se equivocaron. También atacó al kirchnerismo, al expresar que no tenía credibilidad en el mundo, con el objeto de justificar que sería muy difícil que en caso de volver a ser gobierno vinieran inversiones, como si durante su mandato se hubiera producida la lluvia prometida, que nunca se concretó. Lo mejor que le puede pasar al país es que el presidente se serene, que acepte su derrota y que de aquí a las elecciones generales del 27 de octubre prepare una transición lo más razonable y tranquila posible, tratando de recomponer un poco los desaguisados cometidos en la economía en el tiempo que le queda. Y sobre todo que se convenza que las cifras son irreversibles, que su mandato el 15 de diciembre llegó a su fin sin pena ni gloria y que deberá entregar los atributos del mando a un nuevo gobierno peronista.

Osvaldo Beraldi

DNI 4.843.663