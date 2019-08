¿Qué elecciones son estas? ...donde los principales partidos no intervienen, a saber, UCR, Justicialista o Peronista, P.I., Demócrata Cristiano,UCRI, P.S.,Ucede, etcétera. Según la mente enfermisa de estos políticos, las PASO eran para que cada partido eligiera en internas sus candidatos a los distintos cargos con la burrada de que podían votar todos los ciudadanos aunque no fueran afiliados a los partidos. Es decir que los radicales o peronistas, por nombrar a los principales partidos, podrían intervenir en las internas de dichos partidos, una verdadera barbaridad. Ahora bien, esto viene a los siguiente: ¿está en condiciones el país de semejante gasto para tener el resultado de una encuesta movilizando ejercito, fuerzas de seguridad, fronteras cuidadas para evitar el doble voto, candidatos desesperados pidiendo que voten hasta los que por la edad no lo deben hacer? ¿qué pretenden de los ciudadanos que ya desde este lunes se van a encontrar con que la mayoría de los candidatos van a empezar a molestar por todos los medios para octubre o tal vez noviembre? Para finalizar, basta señores políticos. Han enfermado el país y gane quien gane la solución no está a la vista.

Juan E. Encina

DNI 4.565.887

Estadísticas

Señor director:

¿Para quién hicieron las estadísticas? Nadie, absolutamente nadie ni del país ni del extranjero las cree. Volvemos a años anteriores cuando un presidente decía, ‘La casa está en orden’ y era una bolsa de gatos. Hemos terminado con esta verdadera estafa, ya que pagar sueldos y gastos a empleados para que digan mentiras, no es necesario. Los chicos, cuando hacen algo mal, lo tratan de ocultar, mintiendo. Entonces los padres, que ya lo pasaron, se dan cuenta. Por supuesto que no se lo creen pero según las circunstancias se le hace ver que es cierto. Pero se sabe que es una mentira. Entonces, se acepta o no según sea la conveniencia. Con los índices de pobreza o riqueza se jugaba de forma escandalosa. Bajan uno pero subían otra. Hubo más pero había menos. Desocupados hubo y hay muchísimos y mientras no tengan trabajo el delito subirá estadísticamente aunque para el gobierno, ¿bajará?. Estas irrealidades solamente se dan en las mentes enfermas de los que dijeron gobernar. Pero eso sí, hablaban con economistas Premios Nobel, Bancos Internacionales y al decirle índices falsos, solo pasamos vergüenza ajena. Estos que estuvieron en el gobierno ¿creyeron por casualidad que los engañan a los otros? No somos los más vivos del planeta. Al contrario, son los más estúpidos quienes tuvieron que representarnos. Pero el pueblo ya no está queriendo a esos ‘embajadores’ mentirosos, falsos y ladrones.

Isidoro A Ávila

DNI 6.635.542

Químicos

Señor director:

Hay un nuevo estudio donde se prueba que ciertos agroquímicos son tóxicos y deformadores de los genes. Pero misteriosamente esos estudios se ‘pierden’ en la nada. Mientras tanto, se continúa fumigando los campos y sembrando venenos que ingresan en la cadena alimenticia para llegar al ser humano que lo ingiere. Los laboratorios de agroquímicos en connivencia con productores y posiblemente con áreas que deben defender la salud pública siguen haciendo fortunas. Destruyen al ser humano y a los seres vivos. El Gobierno lo sabe, pero no se enfrenta a los enormes ‘pulpos’ que son esos intereses. ¿Habrá alguna repartición del Estado que nos defienda?

Claudia A Cash

DNI 10.388.421