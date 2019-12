Señor director:

Hoy tratemos algo que me embarga (además del Banco), que es los idiomas. Tenemos un buen par de miles de formas de comunicarnos en el mundo. Lo hemos impreso, pero ¿es lo que realmente se quiso decir? Veamos. Decir, en castellano, Hola, y verlo escrito, ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo dijo y pensó el escritor o le damos nuestra interpretación? Esa y todas las palabras tienen su énfasis. Por ejemplo ¡Hola!, ¿Hola?, Hooola, y así en cada palabra. No hay una forma escrita que se pueda expresar, lo que realmente lo pensó quien lo escribió. Eso queda al libre albedrío de cada lector. Por lo tanto, lo escrito ¿es lo que pensaba quien lo escribió? Deberíamos incluir/crear una nueva forma de, al escribir, podamos dar a conocer el énfasis que se le quiso dar. Tal vez por medio de signos podríamos mostrar en una escritura lo que es lo que realmente decimos. Hoy nos limitamos a solo dos ¡¿ Yo pienso que ese “Hola” tiene mil variantes. ¿Cuál es el pensado? Y eso hace variar el sentido de lo que se quiso expresar. Habría que darle un verdadero sentido a cada palabra, por medio de “algo” que lo muestre en forma escrita, de la misma manera en que se habla y/o piensa. Ni hablemos de las diferente entonaciones localistas que hace que el idioma hablado, sufra variaciones que para cada persona lo sienta ¿amable? Mostremos, vía ¿signos? lo que realmente se quiso expresar. O no es así. Solo pensemos lo que quiso decir Bequer y tantos y tantos escritores.

Sabrina E Campbell

Sueños

Señor director:

Las personas tienen dos formas de soñar. Cuando están despiertas, sueñan con ilusiones, fantasías, deseos, etc. “dirigidas” Cuando duermen y sueñan, nadie los dirige y son los ¿verdaderos sueños? Si tuviera que transcribir al papel, las cantidades de sueños que he tenido contigo, se formaría una biblioteca enorme. Pero anoche soñé contigo, durmiendo. Son esos sueños totalmente incontrolables, que si despiertas, es difícil volver a retomarlos. Lo lamentable es que así como vienen, se van. Pero no recuerdo lo sucedido, pero te puedo decir que al despertar, tenía dos sensaciones en mi mente. Una de tristeza, por haberme cortado esas cosas maravillosas que sentía y otra que me puso una sonrisa en la boca al recordar, lo soñado. Fueron momentos super hermosos y te veía de diferentes maneras. Compartíamos momentos del pasado, pero que eran en el presente. Gracias, mil gracias ya que sigo enamorado profundamente de ti. Tengo muchos deseos de volver a tenerlos, pero ¿los tendré? Ojalá se hicieran realidad. Veremos que sucede esta noche. Es que siempre te tengo en mis pensamientos y hasta casi podría recopilar cada momento que hemos vivido juntos. Nuevamente gracias y mañana te cuento.

Juan R Bell

Facturas

Señor director:

En todo el país, las facturas del consumo de gas, han subido en forma casi obscena. Se calcula según el año 1890, 1990 y 2020. Con eso se hace una suma, se divide entre los del año 2050 y se multiplica por las ganas que tenga el de turno. Es que se debe proteger a los que dejan, un par de millones bajo la mesa, para aumentar los patrimonios particulares. De esta manera, nadie entiende nada y es una forma de ‘robar’ en forma descarada, en contra de los bolsillos de los más humildes. Miles de veces el gobierno, ha pedido a la población que ahorre gas. Es que primero sobraba, y se lo mandábamos a Chile. Hasta se hizo un gasoducto. Después le vendimos a Uruguay, y ‘se tiraba’ por todos lados. Hoy todo eso, fue otra de las tantas ‘cortinas de humo’, hay que importar. Entonces se comienza a hacer ‘malabarismos’ ‘Un subsidio por acá, otro por allá y un camino largo que baja y se pierde’ Lo que se pierde, es un alto porcentaje, en manos de personas ajenas. Nos están destruyendo, pero mejorando a ciertos estamentos, que son los financistas e intermediarios. Estamos de acuerdo con ECOGAS. ¿No puede pagar la factura? Sáquese el frío, que produce gripe, saltando a la cuerda. Cuando los abogados, lo aprieten para cobrar y le saquen la vivienda, la podrá usar para colgarse... pero ¿a quién? Ud. elija. Hay tantos para seleccionar, que tendría que agotar los stocks de las ferreterías.

Juan Curbelo

