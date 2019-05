Me hubiera gustado mucho haber estado el sábado a la noche en el programa televisivo A Dos Voces donde los políticos kirchneristas le achacaban al gobierno del presidente Macri todos los problemas que sufre la clase trabajadora y los jubilados. El diputado de Cambiemos, presente, no defendió bien su partido. Yo a los kirchneristas le hubiera recordado que su gobierno dejó a Cambiemos 30 por ciento de pobres, casi sin reservas al Banco Central. Y en vez de darle trabajo a los ciudadanos le dio miles de planes para atraer sus votos. Vetó el 82 por ciento que había sido aprobado por las dos cámaras y la Corte Suprema para los jubilados. Y después jubiló a casi 3 millones y medio sin los aportes correspondientes para conseguir los votos. Y lo peor es que jubiló gente pudiente que no necesitaba la jubilación. Dejó un millón más de discapacitados, algunos de dudosa veracidad. Saturó con empleos a hospitales y empresas y tuvieron en alimentos a los 12 años una inflación del 7 por ciento y lo ocultaban. Cuando dicen que le pagaron al FMI la deuda, no dicen que le sacaron los fondos al PAMI, Anses y varias reparticiones. Hablan de la grieta pero su gobierno se peleó con el campo, la Iglesia, las fuerzas armadas, CGT y jubilados. Hicieron muchas obras públicas en Santa Cruz, algunas sin terminar y otras inexistentes, para robar todo lo que pudieron. Ahora no quieren ir presos, y lo peor, no devolver la plata que robaron. Antes de criticar al actual gobierno, mire lo que han dejado al pueblo argentino. Y los que dicen que son peronistas, les quiero recordar que cuando el doctor Antonio Cafiero le pidió dinero a Cristina para el monumento para el general Perón le contestó “para ese viejo de m.... no hay nada”. El general Perón decía “cada ciudadano debe producir por lo menos lo que consume así que en vez de planes le hubieran dado trabajo a los ciudadanos. Y cuando un funcionario de ese gobierno hizo un acto de corrupción se suicidó. ¿Por qué no lo imitan unos cuantos corruptos de ahora?

Juan Carlos Goncalves

DNI 4.203.673

Atención bancaria

Señor director:

Soy asidua lectora de su diario y estuve leyendo en la página de La Matanza que se estableció una sanción y multa en el Banco Piano. Yo cobré por varios años en Laferrere en el Banco Piano de la calle Soberanía Nacional y ahí tuve una muy mala experiencia en junio de 2017 que me ha afectado la salud por los nervios dignación y la injusticia. Pido más controles por favor, por las personas mayores que tengan más respeto y amor por los viejos. Lo digo yo por la experiencia que sufrí con testigos y evidencia. Hay muchas quejas contra el Piano porque algunos empleados se quedaron con un ‘vuelto’ de sus préstamos y sus haberes.

Julia Chiavia

DNI 8.748.520

Servicio eléctrico

Señor director:

Quiero decirle a Edesur si pueden bajar el cargo fijo para el servicio que ofrecen a los puestos de diario. Es un rubro en el que casi no hay consumo. Un puesto de diario que entre enero y abril tuvo un cargo variable de 61,34 pesos abonó por las cuatro facturas 1732,13. Es muchísimo de lo que se pagó.

Mirta Bruno

CI 13.693.332

Felicidades

Señor director:

Quiero dirigirme a mi querida nieta Juli. Que pases muy feliz cumple. Te desean tus abuelos Víctor Miramón y Luisa, tus papás Luis y Andrea y Sofi y Seba. Felicidades.

Víctor Miramón

Isidro Casanova