La tecnología moderna, nos está arruinando la vida. Nos da muchísimas ventajas pero también nos va perjudicando el subconsciente. Por ejemplo el teléfono celular nos comunica instantáneamente con las personas. Sabemos por anticipado quien es que nos llama y podemos no atender. No sabemos si es para ventaja nuestra o de la de los demás. Es que quien nos llama es que quiere comunicarse ya, con nosotros. ¿Queremos nosotros? No siempre. Al levantarnos, sintonizábamos la radio y escuchábamos ávidamente el pronóstico del tiempo. En base a ese comunicado, nos vestíamos y llevábamos equipo de lluvia o no. Transcurrido el día, no se cumplía el vaticinio y de soleado pasábamos a lluvia torrencial. Pero eso nos daba la posibilidad de despotricar contra esos ‘jurases’ que no le ‘pegaban’ Entablábamos diálogos con otros humanos que compartían las penurias. Si no hubiese sido por ese pronóstico, hubiésemos pasado de largo en las calle o colectivos. Tal vez muchas relaciones se deben a esos hechos. Es que antes, en el Servicio Meteorológico se debía sintonizar a cierta hora, una estación que tenía instrumentos de medición,. Hoy con un satélite meteorológico, no solamente nos da el pronóstico para el día, también para la semana. Entonces pasamos la jornada sin sobresaltos meteoroló-gicos, pero no tenemos oportunidad de ‘romper el hielo’ con algún/a descono-cido/a. ¡Era más lindo!

Josefa S. Vargas