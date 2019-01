No se hizo la luz

Soy un jubilado de 70 años y a esta altura de mi vida no puedo atravesar estos días de furibundo calor con aire acondicionado o con ventilador. Ni siquiera puedo gozar del “lujo” de un suministro de agua, puesto que Edesur no cumple con su tarea en Berazategui -donde vivo- y, por lo que tengo entendido, tampoco en muchos otros lugares de la Capital y la Provincia. También tengo entendido, por lo que informa este diario, que algo similar ocurre con Edenor. Entonces, me pregunto: ¿los dueños de estas empresas nos están viendo la cara? El gobierno, que debería controlar y no lo hace, ¿también nos está viendo la cara? Hablo desde la experiencia, sabiendo que hace rato que veníamos mal en este tema, pero lejos de mejorar, cada vez estamos peor.

Hugo Ardissone

DNI 5.083.750