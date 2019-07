Hoy quiero, por todo lo que está pasando y solo por el hecho de una vez más, de demostrar ese horrible dicho que se emplea para justificar cualquier cosa, ‘y la vida cambió’. Quiero recordar en mi vida de joven lo que era la Policía Federal Argentina. Se viene a mi memoria las rondas de los agentes haciendo sonar sus silbatos, llueva o truene, a los famosos agentes de la esquina, amigos de todo el barrio, pero, ojo, siempre atentos y predispuestos a actuar, las famosas ‘garitas de la policía’, sobre todo en los cruces de avenidas, y de última aquel extraordinario actor Tomas Simari (creo no equivocarme al escribirlo) que hacia un programa por radio y en la presentación decía ‘yo soy Lisandro Medina, en la gente de la esquina, cuya alegría mayor, es decirle al superior, ‘señor’, en esta parada, nunca ocurrió nada desde que la atiendo ‘yo’. Mamita que viejo soy y que hermoso recuerdo (lo que piensan mira este chupa medias, así se les decía a quien quería quedar bien con alguien, yo les digo, no es así es por odio a ese maldito decir de hoy, ‘y la vida cambió’. Horrible. Por lo menos,así, lo veo yo.

Norberto Nicolini

DNI 4.319.328

Agroquímicos

Señor director:

Nuevamente se emite un estudio donde se prueba que ciertos agroquímicos, son tóxicos y deformadores de los genes. Hay miles y miles de estudios de parte de los expertos que lo aseguran. Pero ‘misteriosamente’ esos estudios, se ‘pierden’ en la nada. Es como si se hubiesen muerto y los que así están, pronto se olvidan. Mientras tanto, se continúan fumigando los campos, sembrando venenos. Esos ingresan en la cadena alimenticia, llegando al ser humano que lo ingiere. Lentamente, va deteriorando la salud si bien cuando pasa por intermedio de carnes, los animales también son envenenados. Lo que llega al humano es algo menos, pero llega. Los laboratorios de agroquímicos, en connivencia de los productores y posiblemente ciertas entidades que deben defender la salud pública, siguen haciendo fortunas. Destruyendo al ser humano y seres vivos, son criminales a largo plazo. El gobierno lo sabe, pero no se enfrenta a los enormes ‘pulpos’, que son esos intereses. Si lo que dicen los delegados es cierto, ¿por qué no los ‘invitan’ a comer esas verduras ya que dicen son inocuos, aunque estén fumigadas? ¿Habrá alguna repartición del Estado que nos defienda y no esté a la venta? Sería lindo porque aquí se está jugando el futuro de los nietos. ¿Los queremos? Entonces no los condenemos a la muerte.

Fanina Mía Ferrero

DNI 24.877.440

Deudas

Señor director:

¿Sabe o conoce cuanto es lo que debemos? Eso es Top Secret. Nadie lo debe conocer, pero a unos pocos nos gustaría saber cómo y cuánto se debe y ver o conocer, de qué forma lo solucionarán. La AFIP, nos pide que declaremos nuestras deudas y quienes son los acreedores. ¿Sabemos a quienes le debemos y cuando vencen esas deudas? Lo triste de todo eso, es que somos nosotros los que lo deberemos pagar, si o si y entonces decimos como en 1810, el pueblo quiere saber. ¿Lo habrán sabido o se quedaron con las ganas de conocer? Queremos un listado de lo que debemos y como va evolucionando las deudas, los cobros. En pocas palabras, nunca hemos visto un balance sino lo que vemos es un presupuesto, donde todos son estimados y ¿fantasías? Es que solo pagamos, pagamos y pagamos y desconocemos el destino de esas extracciones de nuestros bolsillos. Desde ahora en más decimos como en 1810, “queremos saber” ya que nada les costaría ayudados por la computación. O como en aquel año, se quedaron con las ganas de saber lo que querían saber. Me huelo que lo que los 500 habitantes de aquella época que fueron a la Plaza, eran otras cosas. Tal vez saber de su Madre Patria (España) y cómo iban en la guerra y no lo que debían poner por deudas. Los tiempos han cambiado y nosotros estamos viviendo en una oscuridad total. ¡Queremos conocer!

Gisela Rodríguez

DNI 11.438.020