Quiero dirigirme al presidente de Falabella:

En el marco del Ciber Sale, el 6 de noviembre compré una batidora Kitchenaid Batidora de pedestal RKSM175PSRCE 300W a través de la plataforma online. En el momento de abonar la compra, coordiné la entrega del producto para el sábado 17 de noviembre, la fecha más próxima que aparecía entre las opciones.

Llegado el día, pasé toda la jornada esperando que llegue el artículo pero eso nunca sucedió. Desde ese momento, me contacté varias veces con el servicio de atención al cliente y la respuesta siempre fue la misma: “Estamos gestionando el reclamo”.

El 22 de noviembre volví a llamar para averiguar cuándo iba a tener la batidora. El operador que me atendió me explicó que no me habían enviado el artículo porque no lo tenían en depósito, me reprogramó el envío para el martes 26 de noviembre, de 8 a 14, y me informó el número de reclamo: 074.

Cuando este lunes chequé en la página el estado de mi compra, me llevé una sorpresa. En la web figuraba que el pedido había sido cancelado. Cuando volví a comunicarme con el centro de atención al cliente me informaron que en su sistema no aparecía cancelada la orden pero tampoco me podían precisar cuándo iba a llegar el producto, a pesar de lo que me había asegurado el otro empleado. Vale decir que todas las conversaciones se iniciaron por mí, ya que desde la empresa jamás me contactaron.

Me siento estafada. En breve voy a tener que abonar la primera cuota y yo sigo sin la batidora. ¿Para qué ofrecen un artículo si después no lo tienen? Y lo que es peor es que en la página sigue publicado el electrodoméstico, pero sin el precio del descuento.

¿Es tan difícil tener el producto que compré hace casi un mes?

Belén Gutierrez

DNI: 31.659.169