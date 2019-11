Quiero dirigirme al señor Rodolfo D’Onofrio aunque posiblemente jamás lea estas líneas. Como un hincha de River quiero manifestarle a usted y a la comitiva de River Plate, la bronca, la desilusión, la impotencia, el dolor, y sentirse robado, nuevamente por ustedes. Primero fue la final frustrada con Boca, una falta total de respeto hacia el hincha, ese hincha que hizo todo lo posible para estar en ese trascendental partido, gente que viajo varias veces a Buenos Aires desde distintas provincias, pero el partido se suspendía nuevamente. Finalmente como a usted y la gente de la Conmebol poco le importa de la gente deciden ir a jugar a España un partido de Sudamérica jugado en Europa algo tan descabellado como eso. Poco le importo nuevamente del hincha, le importo más la plata y cuantos miembros de la comisión directiva podían ir y el dinero a cobrar. Señor D’Onofrio usted no sabe el dolor y la angustia que causó y el daño hacia el auténtico hincha con esa actitud de una persona mezquina y de pocos sentimientos hacia las personas que aman a River. Se partido pudo haber jugado en Brasil, o en Paraguay pero no, el dinero dijo que se tenía que jugar en Europa, por suerte para usted River salió campeón. Los meses pasaron y hoy River tiene otra final por disputar, y vaya que casualidad señor D’Onofrio, nuevamente usted se c... en los hinchas de River. No sabe usted la angustia el dolor y la tristeza que causó cambiando nuevamente la sede de una nueva final para River. Lo veo en la tristeza de mi hijo que depósito toda la ilusión para poder viajar y ver a su amado River, compró su entrada, compró su viaje, hizo todo para sentirse feliz, pero usted señor D’Onofrio le arrancó a todos los hinchas esa alegría nuevamente, le importo nada de todos ellos. Ahora la final es en Perú, ¿y por que no en Paraguay que es mucho más accesible que Perú? Pero no, el dinero pudo más, su mezquindad pudo más, su falta de valores pudo más, hoy mi hijo y muchos más sufren por su actitud. Usted podía pelear y cambiar la sede, usted está de presidente del más grande, usted posiblemente no se de cuenta que la historia lo recuerde como el presidente que se c... en los hinchas , por unos pocos dólares. Señor D’Onofrio lamentable actitud la suya tristeza y desazón causó a todos los que de alguna manera con sacrificio pudo comprar una entrada y poder viajar a Chile, si a usted le ofrecían por más dólares jugar la final en Alaska seguramente aceptaba, por su mezquindad como persona. Haga que los demás se den cuenta que River es lo más grande, por que usted defraudó a los hinchas.

Julio Floreani

DNI 16.710.070

Análisis

Señor director:

¿Por qué seguimos hablando de lo mismo? A los fondos buitres se le debía 8.000 millones de dólares y este gobierno le pagó 16.000 millones por la intervención de Laura Alonso empleada de Paul Singer. Con respecto a la señora Cristina estudió y se recibió de abogada junto con su marido Néstor Kirchner en la Universidad de La Plata. Está comprobado con las actuales autoridades y las anteriores y en las documentaciones de dicha Universidad. Además su fortuna fue conseguida por compra-venta de propiedades y los trabajos de abogacía en el estudio jurídico y están presentados en las Declaraciones Juradas.

José Martín Privitera

DNI 7.616.191.

Preguntas

Señor director:

Es evidente que no podemos introducirnos en la mente de otro. ¿Qué está pensando el elegido presidente? Lo ignoramos, pero en base a comentarios y sus propias expresiones, la “cosa” será difícil. ¡Chocolate por la noticia! No es difícil, es dificilísima. No tanto por los retiros, sino cuando fueron recibidos, no notaron que era más de lo se ingresaba. Claro que la lluvia de inversiones, quedó en la nada. Vinieron a hacerse la América. ¿No se dan cuenta de lo que pasa en el mundo? Casi todos los países del mundo, deben y la brutalidad que deben. Pero nadie se mosquea. El que dirige y encabeza la lista es Estados Unidos. Nosotros no debíamos nada, allá antes de Isabelita. Luego, se requirió para pagar en pesos, los sueldos de tantos empleados públicos. Obras fantásticas e inútiles, se gastaron lo que ingresaba y pidieron más. Nos gustaría saber, ¿por qué no pasó por el Congreso el “mangazo” y se hizo directamente por los diferentes presidentes? Pero no comprendo. Dicen que re perfilarán la deuda y que honraran las deudas. Pero ¿Cuánto debemos? Y sobre todo, ¿para qué se utilizó? Hoy veía en una ciudad, personas disfrazadas para la guerra, pero ni siquiera para combatir a las palomas. ¿Para qué tenemos tanta tropas al...? ¿Quién nos atacará? Estos uruguayos, chilenos, bolivianos y paraguayos, nos amenazan con eliminarnos. Batallón de Artillería Nº 7, ¿cuantos efectivos son? Multipliquemos los sueldos, el armamento, y la comida. ¿Cuánto es?

Josefa S Vargas

DNI 13.416.342