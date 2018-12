Triste Navidad

Los últimos años fueron difíciles para todos pero creo que éste se lleva los laureles. Estas para muchos fueron las más tristes de las Navidades, la falta de trabajo, los impuestos por las nubes, jubilados que no pueden cubrir sus necesidades básicas, hogares donde una comida al día es una bendición.

No es lo que la mayoría esperaba de este Gobierno. Estoy cansada de escuchar que se puede salir de esta crisis, que hay que hacer otro pequeño esfuerzo. Me da vergüenza mirar a mis hijos a los ojos cada vez que debo servir la mesa o en una Celebración donde esperaban ilusionados sus regalos y como muchos argentinos tuve que mentirle y decirles que Papa Noel este año está muy ocupado.

Yo me pregunto: ¿hasta cuándo? ¿no se dan cuenta que ya no podemos más, que no queremos más mentiras? y también me pregunto: ¿con qué cara podrán nuestros gobernantes mirar a sus hijos a los ojos sabiendo que a miles de niños, adultos y ancianos nos quitaron la alegría de celebrar una Feliz Navidad?

Señor Presidente, tenga usted en su mente la amargura de todos aquellos que lo votaron y no pueden hoy darle lo mínimo indispensable a sus hijos. Dios se apiade de usted y lo perdone, yo no puedo hacerlo.

Hilda Beatriz Lafuente

DNI 14.456.859