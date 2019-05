Leí lo que Julio Burgos escribió en su carta del 18 de mayo sobre lo que según dice él son las barbaridades que Estados Unidos le está haciendo al gobierno de Venezuela. La verdad es que no logro entender que haya gente tan ciega, fanática. No quiero decir una palabra porque con esa evitaría decir las anteriores. No soy un irrespetuoso. Este señor está defendiendo al gobierno de Venezuela diciendo que es un gobierno democrático. En ningún momento mencionó al pueblo de venezuela, esa pobre gente que tuvo que abandonar todo para poder sobrevivir. El dice que Estados Unidos es el culpable. Pobre. ¿él alguna vez no habló con un venezolano? Seguramente que no. Maduro está matando gente de hambre y los que no mueran les pasa una tanqueta. Habla de respeto, ¿Maduro respeta las ideas del pueblo? Dice que tienen que ayudar al pueblo hermano. ¿No se dio cuenta la cantidad de gente venezolana que hay en Argentina?

Ramón Bustamante

Señor director:

¿Tan ciego podemos estar que no vemos la realidad del pasado gobierno? ¿que el contador de los Kirchner miente? ¿que Fariña miente? ¿que todos los arrepentidos están preparados? ¡que la fortuna de los Kirchner es por trabajo propio? ¿no vemos que la señora Cristina hoy hasta ser personal de limpieza en el congreso le gustaría siempre que para ese puesto va a querer tener fueros? Busquemos algo nuevo para el futuro. Sí. Ninguno que venga va a ser peor que estos dos últimos gobiernos. Tengamos memoria, no por nosotros, pero sí para nuestros hijos y nietos. No dejemos que nos tomen de cavernícolas ignorantes otra vez.

Humberto Morelli

Señor director:

‘A cada paso, una macana’ dice el refrán o más o menos. Con asombro vemos que en el país sigue habiendo discriminación y especialmente se continúan haciendo pruebas de alquimia, buscando ¿qué? Los antiguos trataban de convertir al hierro en oro, los de ahora quieren ‘descubrir la pólvora’. Pero siempre se beneficia a un sector y automáticamente se perjudica a otro. Es el equilibrio. Solo veamos un caso que ha salido por Ley del Congreso que nos llena de... ¿admiración? Como todo está ‘emparchado’ como cubierta de bici vieja y las instituciones médicas hacen juego. Se ha aprobado una Ley (26283) en la cual las Obras Sociales (de los gremios o no), los sanatorios y clínicas y lo que tenga que ver con la salud, pueden entrar en una moratoria por deudas con la AFIP. ¿Cómo es eso? Un sanatorio tiene personal en blanco, a quien le retiene casi el 20% de su salario. Pero no lo deposita. ‘Mamá’, la vaca lechera, le compactó la deuda al 30 de septiembre de 2007 y lo podía pagar en 15 años al 6% de interés anual. Tasa nunca vista. Solo un no genio pagaría como otras empresas si no aprovechaba esa ‘ganga’, que venía repitiéndose muchas veces. Es otra pequeña colaboración hacia los ‘pobres’ sindicatos. ¿De dónde sale el dinero? De donde siempre, el campo e industrias, con las retenciones.

Ivonne Henrich

Señor director:

Quiero dirigirme con mucho cariño y afecto a Luis Herrera. Queremos desearte un feliz cumple tus hijos Mayra, Griselda, Tamara, Mariana y Santiago y que en este nuevo año que comenzas puedas cumplir tus deseos. Te queremos de todo corazón.

Santiago Herrera

Lomas de Zamora

Señor director:

Esta carta es para mi querido nieto Guido Spataro Saponara. Cumplís 17 años y estás en quinto año. Te falta un año más para que termines la secundaria. Espero que la carrera que elegiste, Electrónica, te de muchas satisfacciones. Espero que sigas siendo el joven serio, responsable, educado e inteligente que ya estás demostrando en la escuela con tus profesores. Para alegría de tus padres, Silvia y Gustavo, tu hermano Bruno, tu abuelo Antonio y tu abuela Teresita que te cuida desde el cielo, y los nonos, Nelia y Alberto. Te queremos mucho.

Antonio Saponara

Villa del Parque