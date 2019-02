“Pedí que Echenique no nos dirigiera en este partido”

“Pedí que no me dirigiera éste partido a (director Nacional de árbitros, Federico) Beligoy. Yo sé de la honestidad de él, sé quién es, pero también sé cómo es él, entonces no lo quería éste partido”, se quejó el titular de Defensa y Justicia.

En declaraciones a TyC Sports, Lemme criticó el manejo que suele tener Fernando Echenique dentro del campo de juego, donde ya ha tenido muchas denuncias por sus destratos hacia los jugadores.

“El se maneja siempre así con algo de soberbia, es su manera de ser, pero no le tenemos que caer por eso”, indicó también Lemme.

Fernando Echenique tuvo una jugada puntual que reclamó todo Defensa y Justicia, cuando a los treinta y cuatro minutos del primer tiempo el mediocampista, Domingo Blanco, armó una brillante jugada individual por izquierda y se metió en el área “Xeneize”, pero Iván Marcone le cruzó la pierna y lo derribó en una acción que fue muy evidente y clara. Sin embargo Echenique, a pocos metros de la acción, no cobró nada aunque tampoco amonestó al jugador local por una supuesta simulación.

Por eso, Lemme se quejó de su designación y blanqueó el pedido que le hizo a Beligoy para que éste árbitro no sea parte de éste duelo clave en la pelea por el título de Superliga.

“No me hizo caso Beligoy, pero ya está, ya pasó. Lamentablemente lo que más me indigna es con los jugadores, por el sacrificio que hacen dentro del campo de juego y no hicimos el gol. El árbitro tiene que ser parcial para todos”, lanzó.