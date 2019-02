Perotti pidió que devuelvan plata a Santa Fe

“Esperamos que ante un nuevo fallo de la Corte Suprema a favor de las provincias el gobierno respete y cumpla de una vez con el pago de la deuda que tiene con todos los santafesinos”, sostuvo el legislador peronista.

En ese sentido, el legislador recordó que en diciembre del 2018 envió una misiva, acompañada con la firma de diputados y senadores nacionales santafesinos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitarle que “se aboque a esta instancia y cite nuevamente a las partes, para poder avanzar en algo que entendemos ya tiene tiempo suficiente como para haber encontrado un acuerdo que hasta aquí no se alcanzó”.

En ese contexto, Perotti se refirió al método de actualización de la deuda con Santa Fe, dado que años atrás la misma “fue fijada en pesos y en el ínterin, Santa Fe se endeuda en dólares para cubrir sus necesidades”.

“Ahí todos los santafesinos debemos bastante más, dado que cuando se toma esa deuda el valor del dólar estaba por debajo de los 18 pesos, y ahora claramente se ha duplicado. En definitiva, nos deben en pesos y nosotros debemos en dólares”, remarcó.

El legislador santafesino puntualizó luego que “la deuda es con todos los santafesinos, con lo cual no es un reclamo individual de una fuerza o un sector político”.

“Si no cumplimos un fallo de la Corte, si el propio Estado Nacional no cumple una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, no es un buen mensaje de institucionalidad”, advirtió Perotti.