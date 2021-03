“Ya no estaban juntas, pero Mariela estaba obsesionada con Ayelén. Quiso matarla, cortándole el cuello en plena calle. Se salvó por poco”, relató un familiar de la ex novia de la agresora. En esa oportunidad no pudo pero, al parecer, en las últimas horas decidió volver a intentarlo y por eso se habría acercado hasta el domicilio de la calle Jujuy al 300, entre Modarelli y Alferi, armada con un cuchillo.

El destino quiso que Gabriel Emiliano Benítez se encontrara justo en el momento en que la agresora hizo su aparición. “Ayelén estaba con un amigo y ella (Díaz), de enferma obsesionada que está con ella, ingresó a la vivienda y asesinó a puñaladas a Emiliano”, se lamentó la mujer. En medio de una discusión, el joven fue apuñalado en el pecho y la herida fue letal. Murió casi en el acto.

Por su parte, Ayelén pudo escapar ilesa una vez más del ataque criminal de su ex pareja mientras que la homicida, una adolescente de 19 años, también huyó pero fue capturada poco después por efectivos del Comando Patrulla (C.P.) de Campana. La interceptaron en el cruce de Schinoni y la colectora sur de la Ruta Panamericana, cerca de su propia casa y escondida debajo de un auto.

La causa fue caratulada como “Homicidio” y quedó a cargo de la Unidad Funcional N° 2 de los tribunales de Zárate – Campana. Intervinieron en los operativos personal de la Estación de Policía de Campana, de la Superintendencia de Seguridad de la Región Interior Norte Uno y efectivos de la Policía Científica.