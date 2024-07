Caso Loan Peña: Laudelina, la tía del nene, fue imputada y citada por la Justicia

La mujer fue convocada este viernes por la jueza Cristina Pozzer Penzo e ingresó al Juzgado Federal de Goya poco después del mediodía para comparecer ante la magistrada. Hasta el momento, no trascendió qué delito se le adjudica.

Laudelina pasó sus últimos días refugiada entre varios domicilios de la capital de Corrientes luego de que la semana pasdaa denunciara ante un fiscal de la Justicia provincial correntina que Loan había fallecido al ser atropellado por el marino Carlos Pérez y que fue amenazada por María Caillava, pareja de Pérez, para callar la situación.

Los fiscales del caso, Mariano de Guzmán, Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, habían pedido detenerla días atrás, ya que sospechaban que había plantado el botín de Loan en el paraje Algarrobal para despistar la búsqueda. Aunque originalmente la jueza había denegado ese pedido, todo cambió en las últimas horas.

El pequeño Loan fue visto por última vez en el paraje Algarrobal. Loan Peña, de apenas 5 años, es buscado desde el pasado 13 de junio, cuando fue visto por última vez en 9 de Julio, Corrientes.

Mensaje extorsivo a un hermano de Loan

Cristian Peña, uno de los hermanos de Loan, mostró un chat extorsivo que le habría mandado desde Chaco una persona que sostuvo que estaba con el menor y que no podía hablar porque sino "no había trato". En medio de la incertidumbre por la desaparición del nene de 5 años, su familiar dio a conocer una conversación que mantuvo por WhatsApp con una persona que dijo estar con el pequeño.

La captura muestra cuando el hermano llamó al contacto anónimo, quien le pidió que le escriba y le preguntó por Loan: “Sí, es mi hermano”, le respondió Cristian. Luego, comenzó la parte en la que la persona lo extorsionó: “¿Querés hablar, escucharlo y negociar para que vuelva con tu familia?”.

“Él está bien. No quiero que alertes a nadie porque sino no habrá trato ¿ok?”, continuó el agresor. Al no recibir respuestas por parte de Cristian, el contacto dejó de escribirle y la conversación finalizó con un “chau” por parte del extorsionador.