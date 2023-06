Conmoción en Chaco: habló la hermana de Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida

Por el hecho, están detenidos su pareja, identificada como César Sena; los padres de éste, el precandidato a diputado provincial Emerenciano Sena y su esposa, la precandidata a intendenta de Resistencia Marcela Acuña; Fabiana González, asistente del matrimonio; y otras dos personas de las que no trascendieron sus identidades.

A su vez, fue apresado Gustavo Melgarejo, casero del campo de los Sena quien tenía pedido de captura por una causa por violencia de género, y se solicitó la detención de Gustavo Obregón, esposo de González.

La hermana de Cecilia Strzyzowski aseguró que los investigadores le dieron a “entender” a la familia que no la van a “volver a ver” con vida porque fue víctima de un femicidio, mientras se aguardan los resultados de peritajes que se realizarán a restos óseos y manchas de sangre halladas en una propiedad de la familia de la pareja de la mujer.

Por otra parte, Gloria, la mamá de la joven, dijo que su hija "le tenía terror al ambiente político, pero estaba enamorada". "No voy a parar, solo va a pasar si me matan, pero aclaro, no me voy a suicidar ni yo ni nadie de mi familia. No van a lograr asustarme", remarcó enojada.

La Procuración General de Chaco incorporó un fiscal de Cámara al equipo que investiga la desaparición o el posible femicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras que este martes eran indagados los siete detenidos que hay por el caso, informaron fuentes judiciales.

"Un Equipo Fiscal Especial integrado por el fiscal de Cámara Jorge Fernando Gómez y el fiscal de Investigación N° 4 Jorge Cáceres Olivera continuará la investigación por la desaparición de Cecilia Strzyzowski en la causa N° 22.632/23-1", señala un comunicado del Ministerio Público Fiscal, en la página del Poder Judicial del Chaco.

Se trata de una decisión del procurador de la provincia, Jorge Canteros, que "incluye la ampliación del equipo de trabajo con secretarios y empleados designados a propuesta de Gómez", se explicó.

El caso de la desaparición de Cecilia Strzyzowski

Cecilia lleva desaparecida hace casi dos semanas y por este hecho detuvieron a su expareja, quien es hijo de un poderoso matrimonio piquetero de la provincia de Chaco, luego de que se supiera que el 1 de junio, día en el que la joven fue vista por última vez, el hombre había quedado en pasarla a buscar.

Se trata de César Sena, hijo del citado matrimonio piquetero que maneja organizaciones sociales de choque en toda la provincia, los cuales también fueron detenidos.

Sena se entregó el sábado último y sobre sus padres recae la sospecha de que participaron en la desaparición de la joven. Tras un allanamiento a su casa, encontraron manchas de sangre y millones de pesos en efectivo.

Chaco-Cecilia-S-02.jpg La última imagen de Cecilia Strzyzowski que conmociona a todo Chaco. Captura.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña son los líderes del llamado Movimiento Emerenciano, una de las organizaciones sociales con más poder dentro de la provincia.

La joven de 28 años fue vista por última vez cuando Sena la pasó a buscar por la casa de un familiar para llevarla a Ushuaia, donde Acuña le había conseguido un trabajo por sus contactos en la política. Desde entonces, su familia no la vio ni tuvo contacto con ella.