Crimen de la periodista en Corrientes: detuvieron a su expareja

En tanto, se conoció también la conclusión de los peritos forenses, quienes determinaron que la mujer murió por “estrangulamiento”. “La ahorcaron y ella peleó para defenderse”, indicó el medio local Diario Época.

En las últimas horas, la justicia aprehendió a la expareja de la mujer asesinada, Armando Jara, también periodista y con quien la víctima trabajaba. Durante el procedimiento, los efectivos de la brigada de la División Homicidios de la PFA secuestraron ropa y una notebook en el domicilio del sospechoso.

El caso es investigado por la fiscal María José Barrero Sahagún, de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac). Con todas las hipótesis abiertas todavía, la funcionaria ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA), a raíz de las denuncias públicas de Blanco sobre supuesto mal desempeño de la Policía local.

La familia de Blanco, por su parte, aseguró que no se trató de un femicidio, sino que "la mataron" porque "decía verdades que nadie se animaba a decir", por lo que "la querían ver callada y no pudieron".

M R Periodista correntina asesinada mayo 2023.jpg La periodista Griselda Blanco, de 45 años, fue hallada estrangulada en su domicilio en la provincia de Corrientes. Archivo.

La periodista radial fue encontrada muerta este sábado a la tarde en el interior de su domicilio de la calle Juan Pujol de la ciudad de Curuzú Cuatiá, distante 320 kilómetros de la capital correntina.

Según detallaron fuentes policiales, el cuerpo de Blanco presentaba signos de haber sido estrangulado con una soga y tenía golpes en el rostro. Además, en el piso de la vivienda había rastros de sangre.

"Se hallaron también pelos en sus manos, que podrían ser señales de que se defendió del ataque", aseguró una fuente de la investigación, que añadió que los accesos a la vivienda no fueron violentados.

Se conocieron audios de la víctima

Este lunes se conocieron audios de la periodista asesinada en Corrientes y se acrecientan las incógnitas sobre crimen: menciona las causas por mala praxis y la persecución policial que vivía en la localidad de Curuzú Cuatiá.

"Estoy sola en todo esto. Te metés con la mafia y es así", le expresó Griselda Blanco a su abogada de confianza, Silvia Casarrubia, dando a entender la situación en la que vivía.

Según la letrada, la periodista solía utilizar su cuenta de Facebook para denunciar diversos casos en donde la Justicia hacía oídos sordos y los dejaba pasar: "Ella era hostigada por la Policía", destacó.

"Querían que revele sus fuentes, pero yo le decía que no tenía obligación de hacerlo. A muchas personas les molestaba que exponga irregularidades y delitos”, explicó Silvia.

Asimismo, subrayó que en uno de los audios hace referencia a un oficial que llegó trasladado desde la localidad de Sauce y que estaba siendo investigado por abuso: "Al final todos los comisarios son abusadores, corruptos, acosadores. Yo creí que este era un buen comisario”.

En una de las conversaciones, Casarrubia señaló que Griselda le había informado que le había pasado su contacto a sus hijos por si le pasaba algo: “Me quedé helada cuando me llamó su hijo y me dice: ‘Mi mamá me dio su número por si le pasaba algo’".