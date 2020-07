La joven compartió un extenso texto en su perfil de Facebook, donde relata las situaciones vividas junto a su padre.

A las horas realizó otro posteo agradeciendo “la lluvia de mensajes de todos lados”, con otro largo mensaje.

EL MENSAJE COMPLETO DE UME BÔSHI

MI NOMBRE ERA LUCILA RIGHI

MI PAPA OSCAR RIGHI EX GUITARRISTA DE BERSUIT

ABUSO SEXUALMENTE Y PSICOLOGICAMENTE DE MI Y DE OTRAS MUJERES Y PERSONAS DESDE QUE TENGO MEMORIA HASTA HACE UNA SEMANA

ESTA ES MI HISTORIA:

Desde que tengo memoria, le temo a la oscuridad. Decía que un hombre de sombras venía a tocarme y hablarme a la noche. No pude dormir en silencio hasta los 11 años.

De chiquita me pasaban cosas raras, tenía pensamientos cínicos, y me daba culpa después. "Mentí" siempre.

Luli la buena, la linda. Luli la que es extremadamente buena, luli que pesada... luli que es tan linda tan inocente. Luli la que le cantaba a la vida, a la naturaleza. Luli era yo. La que a los 8 años hacia remeras para defender el medio ambiente, y creaba raps sobre la luna las plantas, y la discriminación. Luli, siempre se acercaba a la gente que veía triste. Luli que sacaba una sonrisa.

Luli tenía una familia , rota , pero con una MADRE FUERTE Y HERMOSA QUE SE ENFRENTO AL MUNDO SOLA, CON UNA HIJA Y 20 AÑOS. Rodeada de amigos, haciendo guitarreadas fogones, chapatis y amor.

Luli tenía un padre famoso y fantástico, que la llevaba a los lugares más caros, y le daba sushi. Este papá venía una vez cada tanto, mientras se iba de gira y se fisuraba la plata en prostitutas, hoteles de 5 strellas, cocaina y alcohol entre más cosas seguramente. Mientras mi mamá y yo estabamos en la vulnerabilidad, en un mundo donde la gente te juzga y no entiende.

Este papá apareció cada vez más, las pesadillas y los juegos "sadicos" aumentaron.

Luli la mentirosa de repente, dijo que la abusaban sexualmente en la escuela. y papi la llevo al psicologo, y automaticamente papi le dijo a luli que su mama era un demonio, que la maltrataba y que tenía que irme a vivir con él.

A papi se le ocurrio en ese preciso momento y de forma impulsiva crear una nueva familia, y trastornarme hasta odiar con 8 años a toda mi familia materna. ("odiar").

Papi era re bueno de a ratos, me decía que era la única, que siempre iba a ser la mas especial, la que mas queria. Tambien me hablaba de sus cosas personales, privadas e intimas, desde muy corta edad. Pero guarda, a papi no se le contradecia nada, sino empezaban los tirones de pelo y los gritos.

Papá me dijo que era gorda, que me vestia horrible, que parecia un payaso. que nunca iba a ser una mujer linda de verdad, como MI mama, y como TODAS las mujeres que se me acercaban. Siempre eran mas bellas, mas lindas. Pero yo era especial. Cada vez que hacia canciones, me menospreciaba en privado, y despues me sobrevaloraba. Osky! un tipo serio, canchero., una estrella de rock, va. Osky... el amigo copado, osky bondadoso, el que comparte cuando tiene.

Papi me pedia que me bañe con el, estab bien, no? era chica...

Papi me pedia que me bañe con el... ya tengo 13, no te parece un poco raro?

Papi... me tocaba mi cuerpo mientras dormía... esta bien?, no.. porque no puede ser cierto porque yo era horrible, no era como las demas, solo era una buena compañera de charlas, de descargas.

Me alejo de toda mi familia y de mi mamá, a cambio de tranquilidad economica, colegios caros, vacaciones, instrumentos musicales, estudios, luna parks, river y camarines... de lo que mi mamá carecia, ella solo tenia el amor, es poco?

Pero mama me descuida dice papa, dice papa que con mama nunca voy a poder ser alguien, dice que mama solo me quiere por plata, que ella no me ama.

Papa. que me hiciste? que me estas haciendo?

despues venia el sushi y todo estaba bien, de buen humor, y habia abrazos y palabras lindas en familia, vacaciones... y cuando estabamos solos, volvia la pesadilla de siempre.

Mama, donde estas? gritaba cada vez que dormia, en silencio.

mama, me escuchas? alguien me escucha?

A papi se le ocurrio en ese preciso momento y de forma impulsiva crear una nueva familia, y trastornarme hasta odiar con 8 años a toda mi familia materna. ("odiar").

De repente estaba viviendo con mi papá, en juicio. Obligada a no ver a mi hermano, a mi mama, a mi familia, obligada a rechazar el amor, a cambio de una fantasia de amor, y cosas materiales, y estabilidad economica.

Papi me dijo que la defenestre en el juzgado, lleno de mentiras y exageraciones. hipocritas. lo hice. con 12 años. me comia la culpa.

me saque las amigdalas , y empeze a lastimarme los brazos.

LUCILA OTRA VEZ QUERIENDO LLAMAR LA ATENCION? QUE MINA DENSA DEJATE DE JODER Y SE FELIZ

Papa... si, el mismo que me obligaba a dormir con el, a sentarme sobre sus miembros, y que me hablaba en calzones con erecciones cuando salia de bañarse. Papi... papa? el mismo que me gritaba hasta sentir que era un pedacito de ceniza.

porque las chicas son lindas? porque la gente se quiere y nadie me quiere?

Lucila deja de llamar la atencion.

Fui a 6 primarias y 3 secundarios diferentes.

cada vez empeoraba todo, yo crei.

tuve mis primeros novios, y mis primeras intimidades. Casualidad que cada vez que estaba por intimar, lo veia mirando por la ventana de vidrio que daba al patio. ( ah si, desde los 9 años me hizo una casa en el fondo de la casa principal donde el tenia su pareja) Y cuando se daba cuenta, me tocaba la puerta y me pedia que baje la musica. El mismo fondo en donde me bañaba y me tocaba cuando era bebe.

A todo esto, iba creciendo en mi, cada vez mas, el odio a mi misma, sentia que todas las personas tenian algo que yo no, y que nadie me entendia, que yo estaba sola. cada vez aumento mas, y mas y mas. Me mandaba a psicologos y me sacaba, enfermo a mi mamá años y años, hasta hacerla sentir un rechazo hacia mí, y a mi hacia ella. Cada vez que me hechaba de su casa, yo volvia a lo de mi mamá, y entre la angustia y los enojos reconfirmaba las mentiras de las carencias economicas y descuidos, y volvia a su casa. Y el me esperaba, diciendome, volves porque te gusta, porque queres. Y cada vez que quise irme por mi cuenta, la violencia que ejercio sobre mi no tiene palabras.

Me enferme, mi garganta explotaba de placas, mi vagina de hongos, mis pies de mas hongos, mi cerebro de miedo y tristeza.

Y AHI ESTABA MI GUITARRA Y MI VOZ SALVANDOME LA VIDA, siempre. En soledad, todos los dias, cantaba al cielo y preguntaba, y pedia que por favor me ayuden.

Creci mas y mas, y cada vez su atencion hacia mi era unicamente para hablarme sobre sus intimidades, sexo y su vida amorosa con sus parejas o "amantes", me hacia hablar mal de las personas, para despues generarme miedo a hablar. No podia decir nada de lo que me pasaba, porque si papa se enojaba... iba a estar MUY mal.

Nadie me veia, solo veian una niña extremadamente amable, o extremadamente mitomana.

Papa. que me hiciste? que me estas haciendo?

despues venia el sushi y todo estaba bien, de buen humor, y habia abrazos y palabras lindas en familia, vacaciones... y cuando estbamos solos, volvia la pesadilla de siempre.

Mama, donde estas? gritaba cada vez que dormia, en silencio.

mama, me escuchas? alguien me escucha?

Cada vez que buscaba su aprobacion, me rechazaba, despues me abusaba, despues me hacia sentir unica, y despues me generaba odio hacia el resto.

Abrazaba a mis hermanas, y les decia "ella, la mas linda, a la que mas quiero" y reia, mientras me miraba que yo lloraba.

me veia llorando y se reia, eso muchos dias y en muchas situaciones. DISFRUTABA DE MI ANGUSTIA, Y SE EXITABA CON ESO.

Mis brazos con cortes superficiales, no sirvieron.

Ataques de panico? el juicio termino, mi mama mi hermano y roda la familia destrozada, rotos. Y empezo a salir con una mujer, a la cual le quito todo. Ella tenia una carrera, y la convencio de que la iba a llevar al exito, y dejar su carrera completamente, mientras que quedaba dias y dias encerrado tomando cocaina. Hasta que me di cuenta.

Papa? cocaina? papa no !!! el siempre me dijo que la cocaina no.

Si, la cocaina si. Luli la nena linda, ahora era una adolenscente alcoholica, y adicta a cualquier cosa que tenga enfrente, llena de vinculos toxicos, y generando peleas entre muchas personas, y despues sintiendo toda la culpa junta. A todo esto, el panico. el panico el panico, que me salvo. Intente tomar cocaina, intente tomar acido, intente todo, y solo encontraba panico. Deje todo, me fui a vivir con mi mamá, y ahí empezo la parte mas densa, en donde el cada vez empeoro y empeoro con la cocaina, y era un ida y vuelta constante de culpa, de que iba a morir por mi, que lo deje solo, que todo lo que hizo esos años, y que era una desagradecida. esa culpa me hacia volver a intentar ayudarlo , y me encontraba con el rockstar del que se enamoran muchas personas, ese personaje asqueroso y repugnante, lleno de rivotril, alcohol, y cocaina, y seguia humillandome. Empezo mi anorexia, cada vez mas sola. Llegue a pesar 35 kilos, me internaron dos veces por deshidratacion, y cualquier persona que me daba cariño, la heria y me iba, no podia tolerar. Crei que los hombres solo me iban a querer casi muerta, flaca y seductora constantemente. seductora sexy sexy, tenes que ser sexy, te tienen que querer cojer para querete, sino es mentira. Los hombres solo quieren cojerte. Las mujeres SOLO COMPITEN ENTRE ELLAS, NINGUNA MUJER TE QUIERE, TODO ES POR MI. TUS HERMANAS NO TE QUIEREN, TU MAMA TAMPOCO, NADIE TE QUIERE SOLO YO, Y SIN MI NO TENES NADA.

Si, el estaba tomando cocaina en frente mio, y todo au grupito de amigos los cuales apoyaban la situacion, esta bien! yo era fuerte no? yo decidia estar... yo decidi? de verdad?

yo no decidia.

16 años, 35 kilos. Empece terapia por mi cuenta, mi mama enojadisima no podia verme, nadie. Me fui a vivir sola, y fui y vine desde los 17 años hasta hoy en dia, de casa en casa, de amigo en amigo, de lugar en lugar, pidiendo a gritos y a vomitos (bulimia) que por favor me digan que me pasaba, porque soy asi? porque soy asi por mi culpa y mi grandisima culpa padre nuestro que estas en que cielo? en el cielo?

si... asi fue como mi mama no entendia , nadie sabia ni sabe por todo lo que pase, la cantidad de dias y horas de abusos tras abusos y palabras y frases y realidades hirientes. Yo nunca lo dije.

Vomite todo, me endeude, me endeude hasta la medula.

Mi mama volvio a abrirme su casa, empece un tratamiento despues de quedarme sola, completamente aislada. y sintiendo que queria morirme, cortada, flaca y sola, y de afuera solamente me decian : deja de llamar la atencion, vos decidis ponerte bien. Eso leia yo del amor del resto, muchas personas si me devolvieron eso, y muchas otras si me intentaban dar amor, para mi era lo mismo, porque si era mujer queria engordarme para que no sea competencia, y si era hombre solo podia quererme si era sexy y seductora. pero ninguno era papa, no iba a ser especial para nadie.

Si, después de todo esto, empece un tratamiento a principio de año, en los ultimos tiempos lo vi muy poco, pero hablamos bastante, siempre terminaba en abusos y manipulaciones.

Hace dos semanas me pelie con mi mama, a quien le seguia hechando la culpa de estar asi, y realmente seguia viendo que ella tenia la culpa de todo. ella y toda la gente que me queria contener, era mentira. Manipule mucha gente, por suerte me pusieron los limites. Y yo seguia culpando a las personas, pero en casa sola, solo me lastimaba, y estaba dias enteros vomitando y vomitando sin parar.

Me mejoroé, estuve unos dos meses sin vomitar, empece a sentir lavida, a ver a mis hermanos, a poder confiar.

Ataques de paranoia, un monton. fobia social. y un tremendo sentimiento de culpa que les guste o no YA SOLTE.

NO PODIA MANEJARLO, NO PODIA VER. SOLO SENTIA CULPA DE MIS MALAS ACCIONES Y ENTENDIA TODO , ENTENDIA QUE ESTABA MAL, ENTENDIA QUE ESTABA LASTIMANDO Y PORTANOME MAL OCON LA GENTE PERO PARA MI EL RESTO SOLO QUERIA USARME Y YO DEBIA DEFENDERME

Una vez en su casa, lo vi. lo vi manipulandome e intentando hacerme recaer en adicciones, atracones, y le dije que no. A la noche me invitaba a dormir con el, y le dije que no, me invito a drogarme y le dije que no, y así días y días diciendole que no hablando con personas y diciendoles no entiendo hay algo que no entiendo. El salia e nuevo, el galan en calzones con sus erecciones, hablandome como cuando tenia 7 años, humillandome , le dije que era lesbiana y que no sabia ni si era mujer, para sacar completamente la idea de su mente de tener relaciones conmigo, y seguia insistiendo, espiandome a ver si dormia cuando mirabamos peliculas. y yo temblando me iba a dormir a ka otra cama. Fui porque el esta sin plata y endeudado, solo, manipulando a quien se le acerca y sacandole todo hasta dejarlo sin absolutamente nada. eso hace, y le hizo a cada persona que se vincula de forma recurrente con el. y en algun lugar mio seguia teniendo compasion, y queriedo ayudarlo a ver la vida.

A todo esto, volvi a lo de mi mama , y esta vez entendi. Me acorde, y empece a entender no se como fue, pero se ilumino todo.

Pude ver a mi mamá, pude ver que todo este tiempo no pude verla, ni alimentarme de nada, ni nadie. Y yo casi muero. sin decirlo, sin dejar que nadie me ayude.

Pude abrazar a mi familia, y volver a sentir amor.

volver a comer, a cantar a bailar, y a sentir que confio.

LA ANGUSTIA ESTA, MAS QUE ESTA ACOMPAÑADA DE ALGO MAS GRANDE, FUEGO.. ASI QUE ACA ESTOY OSCAR , ESTA ES LA ULTIMA POESIA QUE TE DEDICO, DISFRUTALA

Esto no termina aca.

ESTOY PRENDIDA FUEGO, YA NO SOY VICTIMA, Y NADIE ME TENGA PENA. ME EQUIVOQUE, Y LO VEO. DISCULPAS. ESPERO PODER DEVOLVERLE A CADA PERSONA LO QUE CORRESPONDE CON TIEMPO, TENGANME PACIENCIA QUIEN PUEDA, Y QUIERA. pueden hablarme al privado para cerrar cosas inconclusas, o sacarse dudas que quieran.

NO TENGO MAS MIEDO. ESTA ES MI HISTORIA, MUCHO MAS EXTENSA. PERO ES POR ACA.

ESPERO QUE TODAS LAS MUJERES Y PERSONAS ABUSADAS POR OSCAR RIGHI PUEDAN DECIRLO, CONOZCO A MUCHAS QUE LO SABEN, Y QUE FUERON VICTIMAS DE EL CON LAS QUE YA ME COMUNIQUE.

No te olvides mina, mine, persona, si empatizas y ves fuerza es porque tambien la tenes. Sino sentirias rechazo y odio, por lo menos esa es mi experienca. Donde hay empatia hay posibilidad de decision.

Son libres de compartir. Por favor si quieren llevarlo a una red más amplia hablenme por privado , por ahora esta bien para mi así, por lo menos hasta aclararme algunas cosas, pero pueden compartirlo via fb, mensaje privado, wsp, boca en boca tweeter o ig.

Quisiera aclarar algo importante para mi sobre esta publicación que hice, primero agradecer la lluvia de mensajes de todos lados hermosos que recibí, llenos de amor y de compañía. Por otro lado explicar mi punto de vista. Este mundo es enfermo, y lxs enfermxs se enferman porque alguien también los enfermo.

No voy a exponer la vida de OSCAR ya que no es mi historia y no siento el derecho de apropiarme de su privacidad, ya que yo no soy como el. Ni me interesa llenarme de odio, ni fomentarlo.

Si aclarar que todos llegamos a donde llegamos por algo, y de la misma forma en que yo me transformaba de a poco en muerte, entiendo que él no haya podido con sus fantasmas , sus abusos y su vida. Estamos hablando de generaciones que vivieron la COLIMBA, COLEGIOS CATOLICOS, Y PADRES/MADRES DE GENERACIONES ENFERMAS. Yo no puedo afirmar si en su mente hay capacidad discernir o tomar decisiones. De la misma forma que yo no estaba pudiendo. Tuve que hacer mucho esfuerzo para poder hacerlo, y salir de ese lugar, y entiendo que con varios factores que acompañaron su vida, haya tomado la decision consciente o no de seguir enfermo, ademas de la falta de informacion que habia en ese momento, y la falta de posibilidades de denuncias y cambios. Además de ser un HOMBRE abusado, que tiene ademas otra connotación social para cualquier psiquis. Y entiendo que las culpas y la verguenza es muy grande.

Yo no justifico a mi padre, no le tengo pena. PERO NO QUIERO GENERAR ODIO, TAMPOCO DETENERNOS EN ESTA HISTORIA EN PARTICULAR. ES IMPORTANTE SALIR ADELANTE, Y CONVERTIR ESTAS SITUACIONES EN MOVIMIENTO, Y FUEGO. HAY MONTONES DE VOCES QUE NO SE ESCUCHAN, NO SE ENFOQUEN EN MI, YO ESTOY CONTENIDA, Y LES AGRADEZCO, AHORA QUE SABEMOS ESTO Y LO HABLAMOS, SAQUEN LOS OJOS DE MI Y MIREN A SU ALREDEDOR Y DENTRO DE USTEDES. Capaz pueden salvar a alguien que haya estado como yo. EL CAMINO NO ES ACOMPAÑAR SOLAMENTE CUANDO LA PERSONA YA PUDO HABLAR, HAY QUE CUIDAR A LAS PERSONAS QUE NO ESTAN PUDIENDO. POR FAVOR

La intención del post no es ARRUINARLE LA VIDA, sino me envenenaría a mi misma, y no quiero sentir más odio, yo no soy nadie para arruinarle la vida a nadie, ni tengo deseos de hacerlo. SOLO SER JUSTA, Y CLARA, PARA CUIDAR AL ENTORNO.

Solo generar conciencia de quien es esta persona, generar conciencia sobre la sobre-valoración de la fama, y los famosos. DE CONSTRUYAMOS LA IDEALIZACIÓN Y HAGAMOS CON ESA BRONCA, Y ESA TRISTEZA UN MOVIMIENTO.

Recibí muchos mensajes de personas lindas pidiendo disculpas, o sintiendo bronca y enojo por no haber visto la situación, o haberme despreciado, y quiero aclarar que ese es el PUNTO IMPORTANTE. LAS PERSONAS CUANDO ESTÁN MURIENDO MUCHAS VECES PUEDEN DESPLEGAR ESO EN SU ENTORNO, SIN VERLO. Y AHÍ ES DONDE HAY QUE INTERVENIR PARA QUE NO TERMINEN DE PERDERSE EN EL ENOJO DE SUS PROPIOS TRAUMAS Y ABUSOS. NO NOS OBSESIONEMOS, OSCAR RIGHI ES FAMOSO, PERO COMO ESTA SITUACIÓN HAY MILLONES DE PERSONAS VIVIENDO LO MISMO, EN SITUACIONES VULNERABLES. BASTA DE ROMANIZAR AL FAMOSO. ESTE CASO NO ES MAS IMPORTANTE QUE OTROS POR SER OSCAR DE BERSUIT. YO HABLO Y PUBLICO PARA NO CALLAR, PARA QUE PODAMOS HABLAR TODXS, NO PARA FOMENTAR ODIO, SINO SEGUIMOS EN EL MISMO CIRCULO.

SI PIENSAN QUE HUBIERAN ACTUADO DISTINTO SI SABIAN ESTA SITUACION, ENTONCES TIENEN LA POSIBILIDAD DE HACERLO A PARTIR DE AHORA, MIRANDO CON MAS ATENCION ALREDEDOR Y EMPATIZANDO.

DE TODAS FORMAS SI, CADA PERSONA TIENE SU FORMA DE VIVIR LAS COSAS Y LA RESPETO, LA ESCUCHO. HAY MUCHAS PERSONAS QUE NECESITAN AYUDA Y NO PUEDEN O SABEN PEDIRLA, O QUE NISIQUIERA ENTIENDEN QUE LES PASA. POR FAVOR QUE ESTO SIRVA PARA QUE LAS COSAS CAMBIEN Y NO PARA ENVENENAR CORAZONES Y FOMENTAR EL CINISMO PSICOPATICO DE ARRUINARLE LA VIDA A ALGUIEN Y SUFRIR CON EL SUFRIMIENTO AGENO. YO QUIERO JUSTICIA Y CLARIDAD, NO ODIO Y VENGANZA. GRACIAS

MI ENOJO POR MOMENTOS LO PROYECTO EN EL, POR LO QUE VIVI. PERO EL REAL ENOJO ES A ESTE SISTEMA QUE GENERA ESTE TIPO DE TRASTORNOS Y ENFERMEDADES. VEAMOS EL FOCO REAL, EL QUE EJERCE VIOLENCIA FUE VIOLENTADO. Y NO ES JUSTIFICACION, PERO SI HAY QUE PONER EL FOCO EN CAMBIAR DE UNA VEZ ESTA SOCIEDAD. NO A CADA HOMBRE O PERSONA QUE ACTUE DE FORMAS DANINAS. DESEO QUE ESTEMOS BIEN, TODAS LAS PERSONAS, NO DESEO EL MAL A NADIE. SOLO CLARIDAD Y JUSTICIA. DERROQUEMOS AL SISTEMA!!!!! NO A LAS PERSONAS VICTIMAS DE UNA SOCIEDAD BASADA EN LA MANIPULACION Y EXPLOTACION DE CUERPOS. NO JUZGO AL QUE NO HAYA PODIDO VER LA LUZ, PORQUE YO TAMBIEN ESTUVE EN ESE LUGAR DE CEGERA.