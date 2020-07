Encontraron el cuerpo de Fabián Gutiérrez: se trataría de un crimen "pasional-extorsivo"

El cuerpo fue encontrado golpeado y con un corte en el cuello, según precisaron las fuentes.

Fabián Gutiérrez fue hallado muerto en una de las viviendas allanadas en Río Gallegos, en el marco de la investigación del caso, y el hallazgo se produjo luego de que tres de los detenidos por el caso le confesaran al juez que lo habían matado. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, y según fuentes judiciales, se trataría de un crimen “pasional-extorsivo”.

Los detenidos son jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Algunos tenian manchas de sangre en sus ropas al momento de la captura. Uno de ellos estuvo con Gutiérrez, en su casa, hasta el jueves a las 22. Fueron secuestrados un precintos de plástico y guantes de látex ensangrentados. Se espera la confesión de alguno de los sospechosos.

Desde esta madrugada y tras las medidas ordenadas por el juez penal de El Calafate Carlos Nalvarte, la investigación de la desaparición Fabián Gutiérrez (ex secretario presidencial y "arrepentido" en la denominada "causa de los cuadernos" sobre corrupciòn y lavado de dinero) se orientó a un hecho de posible secuestro seguido de muerte.

Anoche, el magistrado había declarado a la prensa que él y las fuerzas de seguridad "están abocados a la búsqueda del cuerpo (de Gutiérrez)". Al referirse al cuadro de situación hallado en la casa de Fabián Gutiérrez (ubicada en la zona de Las Chacras de El Calafate), el juez explicó: “Hay mucha sangre en la camioneta y en la casa, y otros rastros (y un precinto con sangre)”. “Eso indica que hay un hecho ilícito pero el cuerpo no está -agregó- . Así hay que comenzar con la búsqueda lo más rápido posible”.

Por los rastros de sangre en el interior y en la camioneta, Narvarte estableció como posible la hipótesis que la agresión fue dentro de la casa y luego se pudo haber cargado el cuerpo en la caja de la camioneta. En declaraciones a FM Dimensión de El Calafate, realizadas luego de haber realizado una inspecciòn in situ (en el lugar, la vivienda del desaparecido), el juez también advirtió que se debe determinar si la sangre pertenece a Gutiérrez o alguna otra persona que pude haber estado con él en su casa.

No obstante, Narvarte advirtió; “estamos abocados a la búsqueda del cuerpo porque si no lo encontramos no podemos constituir un hipótesis certera”, pero sostuvo que hasta que eso no suceda, la principal hipótesis es un homicidio, pero sin descartar un secuestro.

Además, el magistrado ordenó un rastrillaje amplio de varias zonas de El Calafate y diversas medidas procesales, como la pericia sobre un celular propiedad de Gutiérrez que fuera encontrado en una obra en construcción del barrio "50 Viviendas".

En ese sentido, el juez de El Calafate señaló que, de acuerdo con las primeras investigaciones, la ùltima persona que vio con vida a Fabián Gutierrez fue un joven de 18 años que estuvo en la casa del desaparecido hasta las 22 horas del jueves y advirtió: "Tenemos que trabajar sobre lo que pasó".

Tal como había anticipado, el juez Narvarte tomò otras importantes medidas procesales en el marco de la investigación por la desaparición de Gutierrez. Esta madrugada ordenò la aprehensión de tres jóvenes. Entre ellos, se encuentra el muchacho que estuvo en la casa del "arrepentido" en la "causa de los cuadernos" hasta las 22 horas del jueves pasado, segùn èl mismo declarara ante el magistrado.

Posteriormente, se realizó un procedimiento en la localidad de Punta Soberana, donde fue aprehendido un cuarto sospechoso, que es hermano de uno de los tres detenidos a la madrugada en el marco de la misma investigación. Este joven fue capturado cuando intentaba huir a bordo de una pick up.

Los cuatro jóvenes están detenidos en una sede policial a la espera de los resultados de varias diligencias judiciales, entre las que se encuentran las pericias sobre dos vehículos y los estudios hematológicos de rastros hallados en la casa de Fabian Gutierrez, en su camioneta y en otras pertenencias del desaparecido.

Cinco allanamientos

En n el marco de la investigación de la desaparición de Fabián Gutiérrez (ex secretario presidencial y "arrepentido" en la "causa de los cuadernos), la policía de Santa Cruz detuvo en la localidad de Punta Soberana a un joven en la localidad de Punta Soberana, cuando intentaba huir del lugar a bordo de una camioneta.

Segùn informò Canal 9 de Santa Cruz, el detenido es hermano de otro joven que fuera detenido esta madrugada como sospechoso en el marco de la investigaciòn que lleva a cabo el juez Carlos Narvarte. El mismo medio informò que se ordenaron otros cinco allanamientos y el secuestro de varios vehìculos.

En la casa de este joven, la policía secuestró, entre otras cosas, sábanas y ropas recién lavadas, que podrían contener rastros de fluidos corporales. Al revisar el vehículo en el que el detenido pensaba escapar, los investigadores hallaron guantes de látex, prendas con manchas que podrían ser de sangre y precintos plasticos.

Precintos ensangrentados

Con esta detención, suman 4 los sospechosos aprehendidos en el marco de la investigación por la desaparición de Gutiérrez, ya que esta madrugada fueron apresados tres jóvenes, entre quienes estaba uno de 18 años, que estuviera en la casa del desparecido hasta las 22 del jueves y fuera el último que lo viera con vida. En otro vehículo (un Ford Fiesta) secuestrado en el marco de esta investigación, la policía encontró otros precintos similares al hallado en Punta Soberana. Además, durante el allanamiento de la vivienda de Fabián Gutiérrez se encontró un segmento de una precinto ensangrentado.

Heridas y rasguños

Además del allanamiento en la casa de Gutiérrez, el juez dispuso otros cuatro en las viviendas ubicadas en Avenida Fagnano al 1700, calle 25 de mayo al 200, calle Ovidio Vergara y Avenida 17 de octubre al 1300, de El Calafate, sin que se informara sobre lo secuestrado en esos operativos.

Por otra parte, los celulares de los cuatro jóvenes fueron secuestrados y están siendo peritados por el área Apoyo Tecnológico de la policía provincial, que llegaron a El Calafate desde Río Gallegos.

Fuentes de la investigación indican que se habría detectado lesiones en la espalda (rasguños) y en la cara, asi como tambien una mano hinchada en uno de los detenidos, que sería el último en verlo a Gutiérrez. Además se habrían detectado manchas en las prendas que algunos de los detenidos llevaban puestas al momento de su detención.