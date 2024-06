Intensa búsqueda en Corrientes: habló el papá de Loan y hallaron pistas clave

El menor desapareció el pasado jueves 13 de junio en la zona rural del municipio 9 de Julio en la citada provincia, cuando salió con sus primos y tres adultos. Todos regresaron menos Loan.

Ante la activación del Alerta Sofía, se comenzaron a llevar a cabo rastrillajes más profundos en dicha localidad y en la jornada del sábado las autoridades informaron que se sumaron a la búsqueda efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal.

En tanto, se hallaron pistas claves para la causa, ya que, en la zona de la Estancia Las Lagunas se encontraron huellas “de pies de un menor”, materia fecal y vómitos, los cuales serían de “no más de dos días”, según trascendió. De este modo, todos los elementos fueron incautados para su próximo peritaje a la espera de saber si lo encontrado corresponde o no al menor desaparecido.

Walter Adrián Maciel, jefe de la comisaría de 9 de Julio, confirmó que las próximas horas serán determinantes y que se harán rastrillajes aún más exhaustivos que los que se hicieron hasta el domingo por la noche.

Habló el papá de Loan

El hombre dio detalles acerca de los sospechosos demorados, un tío de Loan y dos amigos de este al señalar: “Ellos vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió”. “Empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, se preguntó varias veces.

Además, sostuvo que hay algo extraño en la causa: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”. La tía de Loan y esposa de uno de los detenidos habló sobre el día en el que el menor de cinco años desapareció en Corrientes y la sospecha que tiene la familia: “Pensamos que alguien se llevó”.

Este lunes, el fiscal Juan Carlos Castillo imputó a los tres detenidos por el delito de abandono de persona, por ser garantes del cuidado del menor, y próximamente les concederá las prisiones preventivas.

Qué dijo la tía de Loan

Mientras los rastrillajes continúan a contrarreloj, Laudelina, tía del menor, habló con la prensa y contó cómo se desencadenó el caso: "Mi pareja está detenido porque estaba con Loan. Yo me encontraba en la casa de la abuela y ahí mi marido me llamó y me preguntó si el nene estaba acá".

“Mi marido me cuenta que le peló una naranja y se la dio, pero que nunca observó que Loan se había ido por otro camino. El nene sí le dijo a los otros chicos que se iba a buscar a su papá, pero nunca a los grandes”, sostuvo Laudelina. “Creen que se quiso ir del lugar porque tenía miedo que los animales y el caballo se escapen”, indicó.

“Cuando me avisan habrá pasado cinco minutos y ahí salgo con mi celular a recorrer el monte, pero no lo encontramos”, continuó. Respecto a si el menor conocía la zona, detalló: “No es la primera vez que Loan venía a esta casa. Lo que sí es que nunca había llegado con su papá en caballo solo”.

La familia de Loan sostiene que “había alguien en el monte y se lo agarró”: “Seguro le tapó la boca porque lo llamamos varias veces, lo buscamos y no pasó nada. No nos cuadra”. “Él jugaba con los chicos y hablaba. Es medio tímido, pero había buena relación”, destacó Laudelina en diálogo con TN. Por último, expresó: “Queremos saber qué pasó, estamos todos desesperados”.