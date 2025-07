Joven de 19 años murió tras un ataque de viudas negras en Ciudadela: qué reveló la autopsia

El resultado quedó ad referendum de las pericias toxicológicas, que podrían confirmar si fue drogado con alguna sustancia para dormirlo. El sábado por la noche, Quispe Quenta había salido a bailar con dos amigos, identificados como R.L. y E.T.O., al boliche Equinoxio, ubicado en el barrio porteño de Liniers.

Allí conocieron a un grupo de mujeres con quienes se fueron, alrededor de las 6 de la mañana, hacia un departamento en Ciudadela. Según los primeros testimonios, los jóvenes aparentaban estar “muy borrachos”. Al llegar a la vivienda siguieron tomando bebidas alcohólicas hasta que se quedaron dormidos.

Al despertar, R.L. y E.T.O. encontraron a Quispe sin signos vitales y notaron, además, que les faltaban sus celulares y un televisor, y que las mujeres ya no estaban. Una ambulancia del SAME constató el fallecimiento del joven en el lugar. No se detectaron signos de violencia física en el cuerpo ni en la escena.

Viudas negras Ciudadela Boliche Liniers Departamento.jpg El departamento donde murió el joven de 19 años está ubicado en Ciudadela.

La fiscal Silvana Giordano, a cargo de la UFI N°1 de San Martín, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial y dispuso medidas para dar con las sospechosas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad del boliche y del barrio donde habían concurrido los adolescentes.

En las últimas horas, trascendió un video en el que se observa a las víctimas junto a las mujeres llegar al domicilio. En el domicilio trabajó personal de la DDI de San Martín y la Policía Científica, que secuestró bebidas alcohólicas y elementos de interés para la causa, caratulada como homicidio criminis causa.

Las autoridades presumen que las autoras del crimen serían de la comunidad boliviana, al igual que la víctima. En el transcurso de la investigación está previsto que declaren los dos amigos que sobrevivieron, con la expectativa de obtener datos que permitan identificar a las responsables.

Rosario: otro ataque de viudas negras atacaron en Rosario

Dos mujeres están siendo intensamente buscadas en Rosario, provincia de Santa Fe, tras haber sido acusadas de drogar a un hombre en un hotel alojamiento y huir con su camioneta. Durante la fuga, rompieron el portón del establecimiento. El hecho ocurrió el fin de semana en un hotel ubicado en Mendoza al 7700.

Los encargados del lugar alertaron a las autoridades tras encontrar a un hombre inconsciente en una de las habitaciones y constatar daños en el portón, aparentemente causados por la huida de las sospechosas en una camioneta. Al llegar al lugar, la policía encontró a la víctima dormida, presuntamente bajo los efectos de algún fármaco que habría sido colocado en su bebida, según informó La Capital.

Los empleados del hotel relataron que el hombre había ingresado alrededor de las 6 junto a las dos mujeres en una camioneta Chevrolet S10. Poco después, las mujeres abandonaron el lugar llevándose el vehículo y otros objetos personales del hombre. La víctima fue atendida por personal médico y se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, la Policía continúa con la búsqueda de las dos mujeres involucradas.