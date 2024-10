La mujer de Néstor Ortigoza lo denunció por violar la restricción perimetral y pidió su detención

En este contexto, la mujer aseguró que sus abogados patrocinantes solicitaron la detención del exdeportista. El pedido de arresto para Ortigoza que hicieron los letrados de Cassiau se realizó en el marco de la causa por “daños, lesiones y amenazas, en contexto de violencia de género” que está en manos de la UFI N°3 descentralizada de Ezeiza, especializada en delitos sexuales, violencia de género y familiar, a cargo de la fiscal María Lorena González.

"Tengo miedo, me apuñalaron las ruedas del auto. El otro día salí y tenía una puñalada en el auto. El miedo es real, está acá", confesó Cassiau en una entrevista para El Trece. Y se agregó muy angustiada: "Estoy pasando el peor momento de mi vida, estoy muerta en vida, no tienen idea de lo que estoy pasando".

Bajo este contexto, desfavorable para el ex mediocampista, Ortigoza se negó a renunciar a su cargo como vocal de San Lorenzo y se mantendrá firme en el puesto bajo la dirigencia de Marcelo Moretti, con quien tiene una mala relación desde hace varios meses.

"A la noche prendo las alarmas. Tengo miedo, pánico. Es un psicópata. Puede pasar cualquier cosa. Que vaya a un tratamiento, que se cure, que priorice a los hijos. Que deje de arruinar la vida a sus cuatro hijos", aseguró la mujer que teme, además de su vida, por la de sus propios hijos.

"Tengo el botón antipánico, restricción perimetral de seis meses. Pero es una persona que no acata una orden. Nada lo frena. Presenté pruebas. Tiene una condena a dos años de prisión por amenazar con un arma. Es una persona violenta", reveló Cassiau.

Los videos que publicó la ex de Ortigoza

Lucía Cassiau había publicado dos videos aterradores en sus redes sociales en los que mostró como el ex dirigente de San Lorenzo de Almagro Néstor Ortigoza la golpeaba y maltrataba sin piedad.

La ex esposa de Ortigoza comenzó la grabación mostrando su labio ensangrentado por una agresión física que sufrió por el ex futbolista. “Así me dejó. Me está cagando a trompadas”, reveló Lucía Cassiau en la primera parte del video.

Cassiau explicó la horrorosa situación violenta que debió atravesar con el ex integrante de la directiva del Ciclón: “le dije que no quería estar más con él, me tiene cansada con su violencia. Que se vaya. Me está cagando a palos”.

En el video se observó al paraguayo sentado en una silla detrás de su ex pareja, el mismo la insultaba cada vez que se expresaba.

El presente de Ortigoza en San Lorenzo

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, aseguró que el vocal del club, Néstor Ortigoza, no respondió al pedido de renuncia y que lo van a sacar del cargo en caso de que no lo haga.

Este jueves, los videos de la violencia familiar ejercida por Ortigoza sobre su ex pareja Lucia Cassiau generó el repudio del mundo del fútbol y generó un escándalo en San Lorenzo que, ante la difusión de las aberrantes imágenes, emitió un comunicado pidiéndole la renuncia al dirigente.

Quien se refirió a esta lamentable situación fue el mandatario del club de Boedo, Marcelo Moretti, que afirmó: "Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar".