Murió la esposa del exfutbolista Fernando Cáceres al caer desde un séptimo piso

Por causas que aún se desconocen, Raquel Candia cayó al vacío desde el séptimo piso de un edificio ubicado en Necochea al 600, donde vivía con Cáceres hace 11 meses. La única persona que estaba en el departamento en ese momento era el exdefensor de la Selección Argentina, Boca y River, que en las próximas horas será indagado por las autoridades.

Hasta ahora, la causa se investiga como “averiguación de causales de muerte”. El fiscal Carlos Arribas, que conduce una Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza, estuvo en la escena donde encontraron el cuerpo de Candia y en el departamento donde vive Cáceres.

“Nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con la ex pareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado. La relación empezó hace mucho con esta persona”, comentó la prima de Raquel, luego de acercarse a la casa de la víctima.

negrocaceres.jpg Fernando Cáceres jugó el Mundial de EE.UU. 1994 con la Selección Argentina.

Quién es Fernando "El Negro" Cáceres

El exjugador debutó con Argentinos Juniors en 1988 y, luego, jugó en River, Zaragoza, Boca, Valencia, Celta de Vigo, Córdoba e Independiente. Con la Selección Argentina disputó el Mundial de Estados Unidos 1994, junto a Diego Maradona, Claudio Caniggia y Gabriel Batistuta, entre otros integrantes de aquel plantel.

Retirado del futbol en 2006, tres años después sufrió un asalto en el que recibió un disparo en la cabeza. Cáceres circulaba a bordo de su BMW negro, y al llegar al cruce de las calles Gaona y Falucho, en Ciudadela, fue interceptado por cuatro delincuentes armados que se movilizaban en dos Fiat Siena robados poco antes.

En uno de esos vehículos llevaban secuestrado a un remisero y, cuando el exdefensor quiso dar marcha atrás para esquivar a los ladrones, uno de ellos disparó a través del parabrisas y le dio en la cabeza. La bala entró por el ojo derecho y le perforó la base del cráneo.

A pesar de el panorama era desalentador para los médicos, Cáceres, de 54 años, sobrevivió al ataque y está en silla de ruedas. Tras más de una década de cirugías y procesos de rehabilitación, pudo volver a trabajar en el mundo del fútbol: fundó su propio club y fue parte de las inferiores de Argentinos Juniors como entrenador.