Puerto Madero: detuvieron a un empresario acusado de golpear a su novia

Según informaron fuentes oficiales a la agencia de noticias NA, efectivos de Prefectura Naval lograron detener a Esteban Mallorca Tebaldi, de 32 años, por una denuncia de violencia de género realizada por su novia, Camila Serra, una modelo de 22.

Si bien el hecho ocurrió el pasado sábado, este miércoles comenzó a circular en las redes y en los medios el video en el que se ve el momento en el que el empresario quedó detenido. Los efectivos llegaron con una orden judicial para allanar el domicilio ubicado en Juana Manso al 600.

Al ver la presencia del personal de Prefectura, Mallorca Tebaldi intentó resistirse y comenzó a golpear a los efectivos, que, sin ejercer violencia, finalmente lograron detenerlo para preservar la seguridad de la joven denunciante, que se encontraba en el lugar.

“Voy a buscar mi celular y llamar a mi abogado. A mí no me van a poder parar. Vos no me conoces”, dijo el hombre durante el operativo, el cual quedó registrado en video.

En el domicilio allanado se secuestró una pistola calibre 40. y los efectivos constataron que la joven estaba golpeada, por lo que la trasladaron al Sanatorio Dupuytren, en el que pasó el fin de semana hasta que fue dada de alta. Según trascendió, él le había dicho, entre otras amenazas: “Yo voy a disfrutar de cómo te mato”.

La joven que grabó varias de las amenazas del empresario lo denunció en la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N 11.

Este miércoles trascendió que el empresario permanecía bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica, y se supo que la denuncia en su contra fue presentada por tentativa de femicidio.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá,todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes