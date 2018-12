"Sufrí abuso sexual intrafamiliar entre los 11 y los 12 años. Tardé mucho en hablarlo hasta con mi propia familia porque pensé que no me iban a creer. Sólo pude superarlo por la intervención de mi abuelo materno, a quién sí pude contarle porque me unía con él una relación muy especial", dijo Bertone.

La mandataria justicialista explicó que ante ese tipo de testimonios "siempre alguien piensa si los hechos habrán sido tan así o uno mismo se siente culpable pensando si a lo mejor provocó una situación en el otro".

"Es absurdo y terrible, pero sucede. El descreimiento es inherente a las denuncias de abuso", advirtió Bertone, según publicó la agencia Télam.

Además, señaló: "(Está) bien que se sepa, que las mujeres cuenten su experiencia, más de allá de si decidieron o no realizar una denuncia judicial".

"Leo muchos reportajes de mujeres famosas abusadas y algunas dicen que llegaron a ser lo que son producto del aprendizaje y de la situación que les tocó vivir. La verdad que en mi caso no es así. A mí me arruinó la vida. La vida sexual, la formación de una pareja", destacó la gobernadora.

"¿O por qué me focalizo tanto en mi trabajo? De alguna manera me cuesta construir en lo afectivo. Uno queda afectado, quiera o no quiera, y por más que transcurra el tiempo. Tal vez trabajo tanto para no pensar en lo que me pasó", dijo.

