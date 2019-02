Santos Lugares: secuestran a un pibe de 14 años y lo liberan a las dos horas

Este nuevo episodio de secuestro extorsivo en el Conurbano bonaerense se registró el pasado martes, a las 19.40, cuando el adolescente, de nombre Leonardo, se desplazaba por las inmediaciones de la esquina de las calles Almafuerte y San Carlos de esa zona del partido de Tres de Febrero y fue sorprendido por los ocupantes de un Volkswagen UP de color blanco, quienes se bajaron y amenazándolo de muerte con armas de fuego, lo obligaron a subir el auto.

Si bien no utilizaron métodos violentos para capturar al chico, a los efectos de no levantar sospechas entre vecinos y ocasionales transeúntes, los secuestradores comenzaron a circular por Santos Lugares durante varios minutos hasta que cerca de las 20.20 llamaron por teléfono a la madre de la víctima. En esa primera comunicación, le exigieron un rescate de 50.000 dólares, que frente a la conmoción y la sorpresa, la mujer reaccionó, señalando que su familia no contaba con esa suma, ni con cualquier otra.

Según trascendió, a las 21.20, el adolescente fue liberado ileso en cercanías del centro de Caseros y rescatado por personal policial que fue alertada por un vecino, que le brindó asistencia de la víctima. Entonces, efectivos de la comisaría 3era. de Tres de Febrero que ya estaba trabajando en la búsqueda de los secuestradores, junto a expertos en este tipo de delitos de la Delegación Departamental de Investigaciones de San Martín, llegaron al lugar, junto a los familiares.

“La madre, llamada Sandra, habría recibido otros llamados, pero ni siquiera inició una negociación, ya que son gente humilde, de trabajo, su padre es albañil. Entonces, los especialistas de antisecuestros le aconsejaron seguir esa línea y luego de casi dos horas de tensión, al chico lo soltaron”, se indicó, agregando que “la principal hipótesis que manejan los investigadores del caso es que la banda se equivocó de víctima, querían llevarse al hijo de un prestamista y de inmediato se dieron cuenta. Por eso, luego de un par de comunicaciones, lo liberaron y escaparon”.

Los captores huyeron en el VW UP blanco y chapa-patente AB 853 VU en el que transitaban, sin poder ser localizados, ni los tres sujetos que participaron del hecho, ni el auto. No obstante, se cuentan con datos como para avanzar en la identificación de ellos, a los que se sindica como integrantes de una organización que se dedica a los secuestros extorsivos, como así también del “origen” del vehículo.