Triple crimen de Florencio Varela: la madre de una de las víctimas duda sobre la autoría de "Pequeño J"

“Para mí a cualquiera que le preguntás por el tipo ese... ¿Sabés qué parece? El verdulero de la esquina, no parece ningún jefe narco”, consideró Sabrina en declaraciones radiales y destacó: “No parece… Sin ofender a un verdulero... En serio, gente. No es capaz de negociarme ni un cajón de naranjas. Obvio que no es él“.

La mujer rechazó la hipótesis de las tres jóvenes asesinadas o sus familiares estuvieran vinculadas a actividades ilícitas. Además, exigió que las autoridades dejen de "suponer" y se concentren en los verdaderos focos delictivos: "Yo no tengo problema en que me investiguen. Pero me parece que se están llenando de temas, ¿no?... Quieren noticias, investiguen, pero no supongan. O sea, agarrate de pruebas concretas... Quieren investigar la familia, investiguen, pero las tres familias, por favor."

En un dramático llamado, la madre de Morena señaló directamente a las autoridades por la falta de acción en áreas sensibles: "¿Por qué no van a investigar a esto? ¿Por qué no matan narcos? ¿Ay, por qué hay narco peruano acá? ¡Ay, qué está todo tapado! ¿Por qué no me dan esas [explicaciones]? Vayan a ese foco".

triplecrimenmadre "No parece ningún jefe narco", dijo la madre de Morena sobre "Pequeño J", el sospechoso de ser el autor intelectual del triple crimen.

"Yo soy asistente gerontológica... Te tengo que explicar todo esto para decir que las nenas no murieron por prostitutas. ¿Vivo al día y me dicen que mi hija roba? No ando comprando cosas raras, me van a ver comprando cigarrillos", lamentó.

La mujer adelantó también que las familias de las víctimas planean realizar este domingo por la tarde una "sentada" en la rotonda de La Tablada para demostrar públicamente la honorabilidad de las víctimas y su entorno.

Triple Crimen de Florencio Varela: detuvieron a otro sospechoso

En medio de las investigaciones, se conoció la la detención de una sexta persona, Ariel Giménez, de 29 años, señalado como el hombre que la banda contrató para cavar el pozo y enterrar los tres cuerpos. De todos modos, la madre de Morena volvió a mostrarse escéptica sobre la figura del presunto autor intelectual del hecho, conocido como "Pequeño J". "No creo [que sea el autor intelectual]. Pregúntenle a mi hermano, a mi cuñada, a Damián... En serio, gente, le ven la cara a este muchacho", ironizó.

El crimen, marcado por la tortura y el corte de dedos a las jóvenes, sigue siendo interpretado por la investigación como un "mensaje" del narcotráfico hacia otros vendedores en la provincia de Buenos Aires.

Sabrina concluyó su testimonio afirmando que, a pesar de las amenazas, no piensa callar: "Todo el mundo me dice, 'No tenes miedo.' ¿Qué miedo voy a tener?"