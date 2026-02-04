Un agente de la Policía Federal se esposó a las rejas de la Casa Rosada por un conflicto salarial

El efectivo se presentó uniformado y con el arma reglamentaria, y exhibió una pancarta en la que apuntaba contra supuestos hechos de corrupción en el ámbito de la Superintendencia de Transporte y en el manejo de los servicios de policía adicional. La protesta comenzó cerca de las 10:40, frente a la reja perimetral de Balcarce 50, y generó sorpresa y preocupación entre transeúntes y turistas.

720 (9) Montiel fue llevado posteriormente a la sede de la Policía Federal para realizar una denuncia formal ante Asuntos Internos, según informaron fuentes oficiales. Foto: NA

Montiel fue llevado posteriormente a la sede de la Policía Federal para realizar una denuncia formal ante Asuntos Internos, según informaron fuentes oficiales.

Según trascendió, Montiel, quien presta servicio en una dependencia vinculada al ferrocarril Belgrano Norte, cuestiona el funcionamiento de los adicionales pagos y denuncia que se cobrarían servicios que no se realizan o que se declararían más efectivos de los que realmente prestan tareas, lo que derivaría en una recaudación irregular por parte de superiores.

La presencia de un efectivo armado protestando a pocos metros del despacho presidencial activó los protocolos de seguridad y motivó el armado de un cordón policial en la zona, con intervención de distintas fuerzas para resguardar el perímetro de la Casa Rosada.

De acuerdo con fuentes oficiales, tras el episodio Montiel fue trasladado a una sede de la PFA para realizar una denuncia formal ante Asuntos Internos, donde se analizarán las acusaciones planteadas por el cabo.