La madre del chico que murió contó que ese día su hijo se fue sin problemas de la escuela, pero una vez en su hogar le dijo que le dolía el pecho, que estaba mareado y que le había sangrado la nariz. Más allá de estos síntomas, fue a lo de un amigo y allí se descompensó.

Rápidamente lo trasladaron al Hospital San José de Campana y allí fue atendido por un médico pediatra. Después de una hora en el hospital, sufrió un paro cardíaco y murió. Sin embargo, ante esta situación se conoció que hubo una pelea dentro del aula y el chico habría recibido un golpe en la nariz.

Finalmente se conoció que la madre no estaba enterada de esto. "La señorita no me dijo nada. No me llamó. No sé como fue pero no voy a culpar a nadie", dijo. Sin embargo, finalizó: "La responsabilidad es de la maestra y de los directivos".